Expert reageert op hoe KLM toekomst ziet

KLM denkt dat de geluidsoverlast van Schiphol afneemt door vlootvernieuwing. Paul Peters, lector Duurzaam Toerisme aan de Hogeschool van Breda, geeft zijn kijk daarop.

KLM verwacht dat vlootvernieuwing bijdraagt aan een duurzamere luchtvaart. Afgelopen jaren faseerde de luchtvaartmaatschappij de 747-400 uit voor het passagiersvervoer en trok daarvoor in de plaats zowel de Boeing 787-9 als -10 aan. Daarnaast worden de vloten van KLM en dochteronderneming Transavia versterkt door de Airbus A320/A321-familie. Dit type dat de huidige 737-vloot volledig gaat verlangen, zorgt voor tot 50 procent minder geluid en verbruikt vijftien procent minder brandstof. Hoewel volop ingezet wordt op vlootvernieuwing en het bijmengen van biobrandstof, is er nog een lange weg te gaan. ‘We zitten op het ogenblik op winst van een half procent, dus we moeten nog wel een stap zetten’, zegt Peters in gesprek met BNR.

Ervaren geluidsoverlast neemt toe

Menigeen, waaronder Ruud Sondag, die sinds begin maart dit jaar niet meer werkzaam is als CEO van Schiphol, is voorstander van een krimp van Schiphol als gevolg van omwonenden die klagen over geluidsoverlast van zowel het aankomende als het vertrekkende verkeer. ‘Hinder en geluidsdruk zijn twee hele verschillende dingen. De geluidsdruk neemt af, maar hoeveel vluchten je over je heen krijgt, en wanneer precies, zijn ook belangrijke factoren’, stelt de lector Duurzaam Toerisme aan de Hogeschool van Breda.

Andere aanvliegroute

Mogelijk wordt er een vierde aanvliegroute over Gelderland en Utrecht geïntroduceerd. Zeventien gemeenten zijn daarvan een fel tegenstander, één ziet de nieuwe route wel zitten en zeven zijn vooralsnog neutraal zijn. Ook de keus voor een andere vliegroute resulteert in de klachten. Niet gek, meent Peters, ‘die (mensen) waren daar gaan wonen omdat het juist zo lekker rustig was.’