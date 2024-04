luchtverkeersleiding: ‘ongelooflijk gevaarlijk’

Een pilote van Jazz Aviation schakelde over naar een andere communicatiefrequentie zonder toestemming van de luchtverkeersleiding. Meerdere verkeersleiders wezen de vlieger op haar fout.

Jazz Aviation vlucht-QK7738, uitgevoerd met een Dash 8, landde op Toronto Pearson International Airport. Om bij de gate te komen moest het toestel een actieve startbaan oversteken. De flightcrew van de Dash kreeg toestemming van de toren om de baan te passeren. Eenmaal aan de overkant zouden de vliegers nieuwe instructies krijgen van de verkeersleiding, zoals voor het overschakelen van de toren- naar een grond-frequentie.

De pilote schakelde daarentegen zonder toestemming al eerder over naar de verkeerde grond-frequentie. Toen ze vervolgens meldde dat ze de baan overstak, raakte de verkeersleiding in de war en stelde direct de toren op de hoogte van de situatie. De toren sprak de pilote aan op haar actie: ‘schakel nooit over zonder toestemming!’. De verkeersleiding van de ‘verkeerde’ grond-frequentie vulde het aan: ‘… Je schakelde over naar de verkeerde frequentie. Je moet wachten tot je instructies krijgt.’ Een derde verkeersleider wees de pilote ook op haar fout: ‘Heb je genoeg pak slaag gekregen of wil je nog meer? – Dat is ongelooflijk gevaarlijk.’

Luisteren

Piloten worden vaker op fouten gewezen door de luchtverkeersleiding. Eén verkeerde actie kan namelijk al snel levensgevaarlijke situatie creëren. Een piloot van Qatar Airways had vorig jaar veel moeite met het begrijpen van de instructies van de luchtverkeersleiding op San Francisco International Airport. Zodoende maakte hij veel fouten. ‘Dat zijn nu al drie opeenvolgende herhalingsfouten. Je moet beter luisteren’, aldus de luchtverkeersleiding. Tot slot reageerde de piloot ook nog op een bericht dat bestemd was voor een American Airlines-vlucht. De verkeersleider reageerde: ‘Nee! Ik heb talloze vliegtuigen op mijn frequentie, luister naar hun callsigns! Blijf op mijn frequentie!’