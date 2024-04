Onzekerheid Transavia: ‘Moeten we serieus wegen’

Terwijl Transavia tegen een nachtsluiting van Schiphol is, wil Olger van Dijk, Tweede Kamerlid van het Nieuw Sociaal Contract (NSC), juist wel een limiet op het aantal nachtvluchten.

Voor Transavia zijn nachtvluchten van wezenlijk belang. De luchtvaartmaatschappij begint de dag vroeg in de ochtend samen met onder meer Corendon en TUI voor de eerste ronde (vakantie)vluchten. ’s Middags keren de machines terug om vervolgens nog een slag te slaan waarna die aan het begin van de avond weer op Schiphol verschijnen voor de derde vlucht. Die derde slag keert laat in de avond terug in Amsterdam, een aantal ’s nachts. Die late slag levert echter voor een deel van de omwonenden tijdens de nachtrust geluidsoverlast op. Een nachtsluiting kan voor hen uitkomst bieden, al dienen volgens Van Dijk goede overwegingen gemaakt te worden. ‘Wij hebben de taak alle belangen zorgvuldig te wegen. Ook die van de economie. NSC is voor een sterk Schiphol. Maar we moeten ook luisteren naar omwonenden’, zegt hij bij WNL.

Geluidsoverlast reduceren

Omwonenden beklaagden zich al eerder over de geluidsoverlast die passerende vliegtuigen met zich meebrengen. In een rechtszaak die door hen was aangespannen kwam dan naar voren dat de Nederlandse overheid te weinig rekening heeft gehouden met de belangen van omwonenden van Schiphol. De economische belangen, waaronder de nachtvluchten van onder meer Transavia, Corendon en TUI, leken zwaarder te wegen. ‘Wij worden in dit land niet geregeerd door het bedrijfsleven. We worden geregeerd door een kabinet en een Kamer die controleert en mede-wetgever is’, aldus Van Dijk. ‘Als er nu zo’n rechterlijke uitspraak ligt die zegt: ‘We hebben de belangen van omwonenden en de hinderbeleving echt te veel genegeerd’, dan moeten we dat serieus wegen.’