United-medewerker beschuldigd van oplichting

Een bagagemedewerker van United Airlines zou een passagier hebben opgelicht. Het voorval vond plaats op de luchthaven van New York Newark.

De getroffen reiziger beschreef de situatie als volgt: ‘Ik zette[de koffer] op de weegschaal en die toonde [21,3 Kilo]. Toen begon het aantal langzaam te klimmen tot net voorbij het toegestane maximum (23 Kilo). De werknemer zei: ‘Ja, maak je geen zorgen, Ik zie niks’ en gaf me een high five. In mijn naïviteit dacht ik: wow dat is zo aardig. Toen zei hij: ‘maar je kunt mijn fooi daar achterlaten’ wijzend naar een onopvallende plek. Ik vroeg of hij het meende, hij zei ja, dus ik gaf hem vijf dollar.’

‘Ik dacht dat er iets mis was, maar het was pas toen ik wegliep dat ik me realiseerde dat ik zojuist was opgelicht.’ Eenmaal thuis woog de reiziger de koffer opnieuw. Toen gaf de weegschaal 19,8 kilo aan. Het slachtoffer heeft een klacht ingediend bij United en contact opgenomen met de klantenservice van de maatschappij. Wat de medewerker precies deed om ervoor te zorgen dat de koffer ‘zwaarder’ werd is onduidelijk. Mogelijk zette hij zijn voet op de weegschaal.

Fraude

Luchtvaartmaatschappijen zijn in het verleden al eens voor de rechter gesleept op verdenking van ‘bagagefraude’. Zo beschuldigde een vrouw Frontier Airlines vorige zomer van het misleiden van consumenten. Ze stelde dat het personeel bagagestukken die volgens de regels wel passen in de meetbakken die op luchthavens staan, toch vaak niet toelaten om zo extra inkomsten te genereren. Eind vorig jaar werd ook Vueling verdacht van fraude. Volgens de Italiaanse toezichthouder AGCM was de airline niet duidelijk over het feit dat de prijs voor handbagage varieert afhankelijk van of tickets via de website of via de app van de maatschappij werden gekocht.