Voormalig regeringsvliegtuig staat te koop

Het voormalige Nederlandse regeringsvliegtuig, een Fokker 70, is in de etalage gezet door de huidige Australische eigenaar.

De Fokker 70, registratie VH-KBX, kwam in 2018 in dienst bij het Australische Alliance Airlines. Oud-directeur van de luchtvaartmaatschappij, Scott McMillan, zei destijds het volgende over het voormalige regeringsvliegtuig: ‘Er is meer ruimte in dit vliegtuig dan ieder ander toestel in Australië. Er is een significante leegte op de markt in dit land van vliegtuigen waarin je kan opstaan en rondlopen.’ Met het toestel hoopte McMillan in dat gat te springen. De machine werd eind 2022 aan de kant gezet en stond sindsdien opgeslagen. Nu doet Alliance Airlines het toestel van de hand.

De Fokker 70 deed dienst als regeringsvliegtuig tussen 1995 en 2017. Het vliegtuig stond toen geregistreerd als PH-KBX (een afkorting voor Koningin Beatrix). het toestel had in 2018 ongeveer 8000 uur gevlogen. De machine beschikt nog altijd over het oude interieur. Aan boord is plek voor 24 passagiers die plaats kunnen nemen in met groenblauw leer beklede stoelen. Verder zijn er twee kombuizen, twee badkamers, een kleedkamer en een bureau aan boord van de Fokker. Geïnteresseerden hebben tot 15 mei de tijd om een bod te plaatsen.

Uitfasering

Alliance Airlines is de grootste Fokker-gebruiker ter wereld. Het bedrijf beschikt, behalve de VH-KBX, over dertien Fokker 70’s en 25 Fokker 100’s. Tot 2022 vloog de luchtvaartmaatschappij ook met enkele Fokker 50’s. De airline is momenteel langzaam haar Fokkers, met een gemiddelde leeftijd van 31 jaar, aan het uitfaseren. Alliance Airlines vervangt de vliegtuigen door de Embraer 190, waarvan ze al 37 exemplaren bezit. In de toekomst worden er nog eens 28 toestellen aan de vloot toegevoegd.



Lees ook: Nederlandse regeringsvliegtuigen door de jaren heen