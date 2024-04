Boeing weerlegt opmerkingen klokkenluider over 787

Een nieuwe klokkenluider beweerde onlangs dat structurele productiefouten mogelijk zijn in de 777 en 787 productielijnen. Boeing reageerde op de schadelijke nieuwe beschuldigingen.

‘We hebben geen veiligheidsproblemen geïdentificeerd’, zei Steve Chisholm, hoofdingenieur bouwkunde en structurele engineering bij Boeing, maandag als antwoord op de aantijgingen van Sam Salehpour. De vliegtuigfabrikant heeft zorgvuldige veranderingen aangebracht in de manier waarop de romp van de 787 wordt produceert om gaten te voorkomen. Verder laat Chisholm weten dat uitgebreide tests onder toezicht van de Federal Aviation Administration (FAA) en inspecties van de huidige 787-vloot aantonen dat de gaatjes geen veiligheidsrisico vormen.

De beschuldigingen van Salehpour, kwaliteitsingenieur bij Boeing, houden verband met de kleine gaatjes rondom de plekken waar de romp samengevoegd wordt. Dit probleem vond Boeing al in 2020 en was destijds een van de redenen dat de leveringen van nieuwe 787 Dreamliners gedurende twee jaar zo goed als stopgezet werd. In augustus 2022 mocht Boeing van de FAA weer doorgaan met de productie van het toestel. Sindsdien controleert de FAA elk toestel dat in Charleston van de band rolt. Volgens Salehpour lost Boeing het probleem niet zozeer op maar stopt het voornamelijk weg.

Beschuldigingen

De kwaliteitsingenieur bij Boeing kwam vorige week met de schadelijke berichten naar buiten. Hij zei dat er vooralsnog structurele productiefouten mogelijk zijn in de 777 en 787 productielijnen. Salehpour werkte als ingenieur aan de 777- en 787-programma’s. Volgens hem lopen ongeveer vierhonderd 777’s en duizend 787 Dreamliners het gevaar vroegtijdige vermoeidheidsschade en structurele schade op te lopen. Boeing-werknemers zouden de toestellen slecht in elkaar zetten. Gedurende de vlucht zouden machines daarom uit elkaar vallen, zonder waarschuwing, beweert Salehpour.