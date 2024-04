Eelde en Schiphol slaan handen ineen

Groningen Airport Eelde (GAE) en Schiphol zijn een samenwerking aangegaan. Het initiatief richt zich aanvankelijk op het optimaliseren van vliegroutes en het bevorderen van commerciële ontwikkelingen op de Groningse luchthaven.

Meiltje de Groot, directeur van GAE, is blij met de samenwerking. ‘Met deze samenwerking komen we een stapje dichter bij het optimaal benutten van de beperkte luchthavencapaciteit in Nederland. Wij zijn blij met de hulp die we binnen deze samenwerking van onder meer het routeontwikkelingsteam van Schiphol gaan krijgen. Ook op het vlak van de duurzame luchtvaart kunnen we van elkaar leren.’

‘Schiphol erkent het maatschappelijk belang van GAE en wij willen ze graag helpen om die positie te behouden en te versterken. Ook geven wij hiermee invulling aan de wens uit de Luchtvaartnota 2020-2050’, aldus Robert Carsouw, CFO en interim CEO van Schiphol. Het vliegveld geeft met het initiatief verdere invulling aan de wens van het demissionair kabinet voor een betere samenwerking met regionale luchthavens. De Groot wil haar luchthaven al langer bij de Schiphol Group voegen. Dat is daarentegen nog niet aan de orde. ‘Misschien is deze samenwerking nog wel belangrijker dan onderdeel zijn van de groep. We kunnen er gelijk concreet mee aan de slag’, stelt de CEO van het Groningse vliegveld.

Meer vluchten

Door de nieuwe samenwerking verwacht De Groot een stijging van het aantal vluchten van en naar GAE: ‘Niet alleen vakantievluchten, maar ook eenmalige charters voor voetbalwedstrijden of bedrijven.’ De directrice benadrukte eerder de behoefte aan meer vluchten zodat het vliegveld meer kosten kan dekken: ‘Schiphol moet krimpen en zit met de vele vluchten in de maag. Wij kunnen een deel van de overflow oppakken’.