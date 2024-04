Evacuatieglijbaan 767 per ongeluk geactiveerd

Een Boeing 767-300 van Delta stond maandag aan de gate op London Gatwick Airport toen perongeluk een evacuatieglijbaan werd geactiveerd.

Delta-vlucht DAL63 zou rond het middaguur van Gatwick naar New York JFK vertrekken. Even daarvoor, tijdens de afhandeling van het toestel, werd per ongeluk een van de slides geactiveerd. Op foto’s is te zien dat de glijbaan van de rechter voordeur bovenop een cateringvrachtwagen ligt. Tijdens het voorval waren er geen passagiers aan boord van de machine. Zowel op de grond als in de 767 raakte niemand gewond. Als gevolg van de activatie liep de vlucht bijna drie uur vertraging op. Delta 767 accidentally deploys its slide from the 1R door on top of a catering truck at Gatwick Airport. No injuries reported.



Het is ook al vaker voorgekomen dat een Boeing 767 een evacuatieglijbaan tijdens de vlucht verliest. Vorig jaar verloor een machine van United vlak voor de landing in Chicago een slide. Het onderdeel viel op een huis en vervolgens in een tuin. In 2019 viel er één uit een Delta-toestel en kwam eveneens in een tuin terecht. In 2016 verloor een 767 van Atlas Air een glijbaan. Het voorwerp belandde op een huis.

British Airways

Bij British Airways wordt ook opvallend vaak per ongeluk een slide geactiveerd. In januari overkwam het een purser op een Boeing 787 van de luchtvaartmaatschappij tijdens een instructie aan een jonge collega. In dat geval slaagden de monteurs erin het toestel weer snel operationeel te maken. De Dreamliner vertrok uiteindelijk na goedkeuring en toestemming van de ingenieurs met iets meer dan een uur vertraging terug in de richting van Heathrow.

Begin vorig jaar gebeurde het tijdens de pushback op Londen Heathrow. Naar verluidt veroorzaakte een jonge aanwinst het voorval. De passagiers moesten het vliegtuig verlaten en de luchtvaartmaatschappij regelde voor hen een andere machine. Enkele maanden later zorgde wederom een nieuw bemanningslid voor eenzelfde incident. Dit keer gebeurde het tijdens de pushback van een Airbus A350 op Austin (Verenigde Staten). Tot slot activeerde een crewlid de glijbaan vlak na een landing van een A320 op het vliegveld van Madrid.