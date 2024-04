Mijlpaal voor politiedrone

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft voor het eerst toestemming verleend om met een autonome drone te vliegen waarvan de piloot die niet met zijn eigen ogen kan zien.

De politie gaat binnenkort rondom Twente Airport oefenen met een drone die informatie kan verzamelen over incidenten. Bij de proef mag het toestel voor het eerst buiten het zicht van de piloot vliegen, ook wel Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) genoemd. De politie mag, nu de ontheffing is verleend, de drone de komende twee jaar in een gebied van zes vierkante kilometer om de luchthaven ‘inzetten’. Gedurende de testperiode wordt met name geoefend op nagebootste incidenten, zoals aanrijdingen en vermiste personen. De machine heeft als basis de Twente Safety Campus, op het bedrijventerrein ‘Technology Base’. Twente Airport is onderdeel van dat terrein.

Het toestel vliegt zelfstandig, maar wordt altijd in de gaten gehouden door een piloot die kan ingrijpen als iets mis gaat. De beelden die de politiedrone onderweg maakt voldoen aan de wettelijke privacy eisen en worden na een aantal dagen automatisch verwijderd. Het toestel dat door de politie wordt gebruikt is een Avy Aera 3. De drone heeft een topsnelheid van 95 kilometer per uur, weegt negentien kilo en kan ongeveer veertig minuten vliegen. Het model is tevens in beeld bij de ANWB die het wil gebruiken voor medische vluchten.

Bebouwde kom

In verband met de veiligheid mag de Avy Aera 3 nog niet boven de bebouwde kom vliegen. ‘De bedoeling is dat de drone op den duur gaat verhuizen naar Nijverdal, zodat we vanaf daar een gebied van ruim twintig kilometer rondom Nijverdal kunnen gaan bedienen qua hulpverlening’, aldus projectleider Remco Aagtjes. Het is nog niet duidelijk wanneer die fase start.