Omvliegen en annuleringen door harde wind op Schiphol

Reizigers die maandag van of naar Schiphol vlogen hadden te maken met forse vertragingen. In verband met de harde wind werden enkele vluchten zelfs geannuleerd.

In heel Nederland was er sprake van code geel. Weeronline liet weten dat de onstuimige weersomstandigheden voor de westelijke kustgebieden tot de nacht aanbleven. Aan de westkust werden zware windstoten waargenomen die opliepen tot 100 kilometer per uur. Volgens de website van Schiphol vervielen er vluchten van KLM, Lufthansa, British Airways en Air France. In totaal ging het om zo’n negentig retourvluchten.

Aan het begin van de ochtend landden de vliegtuigen op de Polderbaan. Later, toen de wind verder aantrok, veranderde dat naar de Oostbaan en Buitenveldertbaan. Aan het eind van de middag werd uitsluitend de Buitenveldertbaan nog gebruikt voor starts en landingen. Sommige vluchten vlogen met een omweg naar Schiphol, zoals Turkish Airlines-vlucht THY351. Data van ADSB-exchange toont hoe de Airbus A330-300 een nogal ongebruikelijke route vloog. THY351 vloog met een omweg naar Schiphol © ADSBexhcange.com