Bijzondere primeur voor ‘Nederlandse’ KDC-10

Ruim twee jaar geleden vertrok de laatste KDC-10 van de Koninklijke Luchtmacht naar de Verenigde Staten. Nu heeft een van de toestellen een primeur.

De twee tanker/transportvliegtuigen zijn verkocht aan het Amerikaanse Omega Air Refueling. Dit commerciële bedrijf verleent op contractbasis bijtankdiensten aan onder meer de Amerikaanse defensie. Begin deze maand maakte de Amerikaanse luchtmacht bekend dat een van de KDC-10’en werd ingezet om een B-52 Stratofortress en een MC-130J Hercules bij te tanken. Daarmee is het toestel het eerste commerciële vliegtuig dat die vliegtuigtypes heeft bijgetankt. Op foto’s is te zien dat het gaat om de voormalige T-264. Sinds kort is de machine ook gecertificeerd voor het bijtanken van C-17’s en A-10’en. De ‘Nederlandse’ KDC-10, gezien vanuit de cockpit van een B-52 © U.S. Air Force

Eind vorig jaar publiceerde de Amerikaanse luchtmacht foto’s van dezelfde KDC-10 samen met een aantal USAF F-16’s. De F-16’s van de 51st Fighter Wing vlogen van hun thuisbasis Osan (Zuid-Korea) naar Singapore, om deel te nemen aan de oefening Commando Sling 23. Ter ondersteuning vloog een KDC-10 van Omega mee, niet alleen om de F-16’s in de lucht bij te tanken maar ook om materieel en grondpersoneel te vervoeren. Het was voor het eerst dat een commerciële partij gevechtsvliegtuigen van de USAF ondersteunt. Tot de komst van de Nederlandse KDC-10’s beschikte Omega alleen over tankers met een slangsysteem, zoals gebruikt door de US Navy. De meeste USAF toestellen worden bijgetankt met het boomsysteem. De Nederlandse machines zijn uitgerust met zo’n ‘boom’, een uitschuifbare bijtankbuis.

Derde leven

Bij Omega zijn de twee Nederlandse KDC-10’s bezig aan een ‘derde leven’. Tussen 1973 en 1995 deden de toestellen dienst als DC-10-30-CF bij Martinair. In 1992 tekende Martinair een contract met Defensie voor de verkoop van twee toestellen. In 1995 werden de PH-MBP en PH-MBT bij KLM omgebouwd tot KDC-10 tanker/transportvliegtuig voor de luchtmacht. De MBP werd T-235 ‘Jan Scheffer’, de MBT veranderde in T-264 ‘Prins Bernhard’. Met de komst van de Airbus A330MRTT tankers viel het doek voor de Nederlandse KDC-10’s. In november 2019 vertrok de T-264 naar de nieuwe eigenaar Omega, in oktober 2021 gevolgd door de T-235.