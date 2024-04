Storing: vliegverkeer in Nederland lag tijdelijk plat | Update

Vanwege een grote storing in het systeem van de luchtverkeersleiding lag het vliegverkeer in Nederland in de nacht van maandag op dinsdag enige tijd volledig stil. Er konden geen vliegtuigen landen of opstijgen vanaf Nederlandse vliegvelden.

De storing zorgde sinds maandagavond 23.00 uur voor problemen op alle Nederlandse vliegvelden. Na 23.00 uur konden er volgens Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) dankzij een backup-systeem nog enkele vluchten landen die op dat moment al in de buurt van een luchthaven waren. Andere vluchten weken uit naar vliegvelden in het buitenland, waaronder Brussel en Oostende-Brugge.

De gevolgen van de storing vielen vanwege het tijdstip mee, aangezien er maar een zeer beperkt aantal vluchten gepland stond na 23.00 uur. Vier vluchten die nog zouden vertrekken zijn geannuleerd, en pas rond 06.00 uur wordt het eerstvolgende uitgaande vliegverkeer verwacht. Het is vooralsnog niet bekend wat de storing veroorzaakt. ‘Er wordt alles aan gedaan om de situatie snel op te lossen’, meldde een woordvoerder van LVNL tegenover de NOS. Rond 01:30 uur gaf LVNL aan dat de storing was verholpen. Het vliegverkeer werd vervolgens stapsgewijs opgebouwd.

Schiphol laat aan NHnieuws weten dat tussen 1500 en 2000 passagiers de nacht hebben doorgebracht op de luchthaven. Door de combinatie van de storing met de onstuimige weersomstandigheden zijn al zeker 76 vluchten geannuleerd. Naar verwachting duren de verstoringen tot het middaguur.