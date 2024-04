Ryanair hoopt snel veel nieuwe Boeings te krijgen

Ryanair verwacht dat Boeing rond half juli veertig nieuwe vliegtuigen heeft afgeleverd. Dat zijn er minder dan verwacht.

Ryanair-CEO Michael O’Leary verwacht dat de teller van nieuw geleverde 737 MAX’en eind juni op 35 staat. Dat zei de topman woensdag tijdens een conferentie in Rome. In de eerste twee weken van juli zouden er nog eens vijf nieuwe Boeings moeten volgen. Die aantallen komen grofweg overeen met de aangepaste planning die Ryanair enkele weken geleden al bekendmaakte, maar zijn desondanks aanzienlijk lager dan de oorspronkelijke verwachtingen. De Ierse low-costmaatschappij had eind deze maand eigenlijk al 57 nieuwe vliegtuigen in ontvangst moeten nemen, maar de aanhoudende problemen bij de MAX-productielijn van de Amerikaanse fabrikant zorgen voor forse vertraging.

De topman ging naast de leveringsproblemen ook in op enkele recente ontwikkelingen in de Europese luchtvaart. Zo kan de deal die Lufthansa met ITA op het oog heeft, waarbij de Duitse onderneming een aandeel van 41 procent in de Italiaanse airline zou nemen, wat hem betreft doorgang vinden, mits er meer concurrentiebeschermende maatregelen worden getroffen. Kortgeleden werd duidelijk dat de Europese Commissie mogelijk bezwaren tegen de deal heeft. Verder kondigde O’Leary aan dat Ryanairs plan om vanaf 3 juni weer naar Tel Aviv te vliegen vooralsnog doorgaat, tenzij de situatie tegen die tijd toch te onveilig is.