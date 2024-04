Transavia maakt meer nieuwe bestemmingen bekend

Transavia gaf woensdag duidelijkheid over de nieuwe bestemmingen die de maatschappij deze winter vanuit Nederland en Brussel aanvliegt.

Er wordt deze winter een aantal bestemmingen aan het Nederlandse netwerk toegevoegd. Begin vorige maand werd al bekend dat er vanaf 30 september twee keer per week van Amsterdam naar het Spaanse Granada gevlogen wordt. Daarnaast vliegt Transavia ook deze winter naar Tblisi (Georgië) en Tirana (Albanië). Die twee bestemmingen maken sinds deze zomer deel uit van het Transavia-netwerk. Tot slot zal ook de lijndienst Eindhoven-Oslo in stand blijven. Deze verbinding werd eind februari in overleg met de regio Eindhoven in het netwerk opgenomen.

Nieuwe routes vanuit Brussel

Ook over de Belgische grens voegt Transavia dit winterseizoen een aantal nieuwe bestemmingen toe. Vanaf 6 november vliegt de maatschappij twee keer in de week van Brussels Airport naar de populaire zonbestemming Gran Canaria. Ook zal er deze winter vanuit België naar Thessaloniki (Griekenland), Bari (Italië) en Marrakech (Marokko) worden gevlogen.