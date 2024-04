Uitzonderlijk: noodweer op vliegveld Dubai | Video

Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Dubai kwam dinsdagmiddag tijdelijk stil te liggen vanwege noodweer.

Doordat de operatie op de luchthaven vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden een klein halfuur werd stilgelegd zijn er in die tijd zo’n vijftig vluchten geannuleerd. Daarnaast week een handvol vluchten uit naar nabijgelegen vliegvelden. Al gauw kwam het vliegverkeer weer op gang, zij het beperkt. Een dag later kampt de luchthaven nog altijd met veel verstoringen. Zo zijn er ook woensdag vluchten geannuleerd en ligt de gemiddelde vertraging op meer dan twee uur. Zo zijn de Emirates-vluchten EK146 en EK148 van Schiphol naar Dubai woensdag met drie respectievelijk zes uur vertraagd. In een statement geeft de luchthaven aan dat de overstromingen in de stad ervoor zorgen dat de terminals slecht te bereiken zijn. Het verdere herstel zal nog ‘enige tijd’ duren, meldt het vliegveld. Dubai Airport right now

