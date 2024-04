Unieke Airbus brengt bezoek aan Schiphol

Een bijzondere Airbus landde dinsdagavond op Schiphol Airport. Het toestel bracht de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia naar Nederland voor een staatsbezoek.

Het koningspaar werd gebracht door een Airbus A310 van de Spaanse luchtmacht, registratie T.22-2. Het toestel is ruim 33 jaar oud en vliegt sinds 2003 voor de Spanjaarden. Behalve een A310 vloog ook een Falcon 900 mee naar Nederland. Die machine arriveerde eerder op de dag. Tijdens de nadering richting Schiphol werd de Airbus geëscorteerd door twee F-35’s van de Koninklijke Luchtmacht. Donderdag is het staatsbezoek afgelopen en vertrekt de delegatie weer richting Spanje.

Het komt niet vaak meer voor dat een A310 een bezoek brengt aan de grootste Nederlandse luchthaven. Er zijn nog maar een aantal toestellen in passagiersconfiguratie in actieve dienst. De enige A310’s in commerciële dienst vliegen bij verschillende maatschappijen in het Midden-Oosten. Iran Airtour is met vier machines de airline die de meeste exemplaren in dienst heeft. In Europa zijn incidenteel nog A310’s van de Canadese luchtmacht of ULS Airlines Cargo te zien.

Regeringsvliegtuigen

Bijzondere regeringsvliegtuigen zijn van tijd tot tijd te bewonderen op Schiphol. Eind vorig jaar landde een Boeing 747-8I van de Zuid-Koreaanse overheid op de luchthaven. De reden voor het bezoek was, evenals het vliegtuig, bijzonder. Het was namelijk de eerste keer dat een president van de Republiek Korea een staatsbezoek bracht aan Nederland. Een maand eerder was een unieke Airbus A340-200 op Schiphol te bewonderen. Het vliegtuig behoort tot de vloot van de Qatar Amiri Flight.