Defensieminister vliegt in F-16 mee naar Roemenië

Het European Fighter Training Center (EFTC) in Roemenië ontving woensdag drie Nederlandse F-16’s. De machines worden op termijn geschonken aan Oekraïne.

De straaljagers, twee F-16AM’s en een F-16BM, vertrokken vanaf Brussels South Charleroi Airport naar Roemenië. André Steur, Commandant Luchtstrijdkrachten, vloog de tweezits F-16 zelf. Kajsa Ollongren, demissionair minister van Defensie, mocht achterin meevliegen. De straaljagers voegen zich in Roemenië bij de vijf Nederlandse toestellen die daar vorig jaar arriveerden. Het EFTC is gevestigd op de vliegbasis bij Borcea-Fetesti (86e vliegbasis “Lieutenant Aviator Gheorghe Mociorniță”) in het zuidoosten van het land. Daar vindt de omscholing plaats van zowel Roemeense als Oekraïense vliegers en technici op de F-16. Nederland wil op den duur ‘in principe’ zo’n 24 F-16’s overdragen aan Oekraïne. Behalve Nederland leveren ook Denemarken en België vliegtuigen aan het land. Drie 🇳🇱 toestellen zijn toegevoegd aan het Europese F-16 trainingscentrum, dat Roemeense en, in de toekomst ook, Oekraïense vliegers opleidt.



Lt-Gen @andresteur vloog vandaag zelf – vergezeld door @DefensieMin – één van de toestellen.



Lees meer 👉 https://t.co/J1U2TAWhxN pic.twitter.com/YITsbGqUMB— Koninklijke Luchtmacht (@Kon_Luchtmacht) April 17, 2024

In november werd het opleidingscentrum officieel geopend. Volgens Ollongren, die leiding geeft aan de internationale coalitie voor de levering van F-16-toestellen, is de opening van het centrum een belangrijke stap in de verdediging van Oekraïne tegen de Russische agressie. De bewindsvrouw bezocht nog geen twee weken eerder het door oorlog geteisterde Kharkiv en Kiev. Wanneer de door Nederland en andere partners geschonken F-16’s worden ingezet, is onbekend.

Denemarken

Denemarken staat niet al zijn F-16’s af aan Oekraïne. Het land tekende onlangs een overeenkomst met Argentinië voor de verkoop van 24 straaljagers. De overname van de F-16 is een belangrijke stap voor het Zuid-Amerikaanse land, waarvan de huidige luchtmachtvloot, sinds de uitfasering van de laatste Mirage-straaljagers in 2015, bestaat uit slechts twaalf verouderde A-4 Skyhawks. Het Argentijnse ministerie van Defensie zei in een verklaring dat de Deense F-16’s, ‘de ruggengraat van het Argentijnse luchtverdedigingssysteem’ gaan vormen.