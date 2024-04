Flybe 3.0 op komst?

Dinsdag maakte een nieuw bedrijf, Beregional Limited, bekend ‘een nieuw en modern merk te creëren voor de regionale luchtvaartsector in het Verenigd Koninkrijk.’ De visie van de onderneming doet denken aan het failliete Flybe.

Beregional geeft aan dit jaar te beginnen ‘met het beoordelen van de vraag naar een landelijke operator die duurzame en langdurige connectiviteit biedt.’ Ondertussen werkt de onderneming samen met een ontwerpbureau om het nieuwe merk vorm te geven. Het bedrijf doet een oproep aan ‘vooruitstrevende individuen met een sterke passie voor regionale luchtvaart’, die kunnen helpen met het scheppen van een toekomst.

Beregional benadrukt dat ze in de huidige fase enkel ‘een beoordeling van de vraag naar een toekomstige Britse regionale luchtvaartmaatschappij’ doet. Er zijn nog geen onmiddellijke plannen een vliegoperatie te starten. Het nieuwe merk doet in veel gevallen denken aan Flybe, dat vorig jaar voor de tweede keer failliet ging. Zo is het logo met de tekst ‘Be.’ geschreven met hetzelfde lettertype als dat van de voormalige regionale airline. Ook gebruikt Beregional dezelfde paarse kleuren en wordt er een Dash 8 afgebeeld bij het nieuwsbericht.

Flybe

In maart 2020 ging Flybe voor het eerst failliet. CEO Mark Anderson zei destijds er alles aan gedaan te hebben de maatschappij te redden. Maar het lukte niet het hoofd te bieden aan verschillende financiële uitdagingen. ‘Dat werd nog eens versterkt door de uitbraak van het coronavirus’, stelde de airline. In 2022 ging het ‘nieuwe Flybe’ de lucht in, al viel het doek vrij snel. De maatschappij hield het nog geen jaar vol, na 290 dagen stopte die al met de vluchtuitvoering. Tot het eind vloog de airline met een vloot van negen Dash 8-Q400’s. Daarmee werden 23 routes onderhouden, waaronder een groot deel van en naar Schiphol. Volgens de beheerders was het faillissement te danken aan te late leveringen van vliegtuigen.