Russische 737-piloten geven geen antwoord

Circa twintig minuten lang kon tijdens een Boeing 737-vlucht van de Russische luchtvaartmaatschappij Pobeda geen contact gemaakt worden met de piloten.

Het vliegtuig, registratie RA-73237, vertrok 8 april 15:30 uur lokale tijd, meer dan drie uur later dan de planning voorschreef, vanaf Sint-Petersburg in de richting van Volgograd, een stad richting het zuiden van Rusland. Ter hoogte van Moskou probeerde een dispatcher van de luchtvaartmaatschappij contact op te nemen met de 737-piloten. Dat lukte niet. Ook toen de bemanning gebeld werd, bleef een antwoord uit.

Oorzaak wegvallen radiocommunicatie

De captain zou achteraf hebben toegegeven dat dit ‘onzorgvuldige’ handelen veroorzaakt werd doordat hij en de copiloot na een aankondiging aan de passagiers hun luidsprekers hadden uitgezet. De gezagvoerder was vervolgens bezig met het lezen van een document waardoor hij zich van geen kwaad bewust was dat de communicatie weggevallen was. Pas twintig minuten later merkte hij die op. Direct nam de captain contact op met de dispatcher. De 737 kon haar vlucht naar Volgograd vervolgen. Ondanks dat geeft de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya volgens Aviatorshina opdracht een onderzoek naar de radiostilte in te stellen.

Geen gevechtsvliegtuigen

Wanneer de communicatie met een vliegtuig om wat voor reden dan ook wegvalt, gaan de alarmbellen af. Vooral als na meerdere pogingen geen contact met de piloten gemaakt kan worden. Dat overkwam een Transavia-737 mei vorig jaar. ‘Per abuis’ stond de radio uit. Als gevolg daarvan werden twee Eurofighter Typhoon-gevechtsvliegtuigen van de Duitse Luftwaffe de lucht ingestuurd om het vliegtuig over te nemen. Boven Münster werd het contact hersteld.