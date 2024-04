Snelheid KLM E175 neemt na vertrek plotseling af

Een Embraer E175 van KLM keerde afgelopen maandag terug nadat die vlak na vertrek te maken kreeg met een blikseminslag.

Het toestel, registratie PH-EXJ, steeg 14:05 uur in zuidelijke richting op vanaf de Zwanenburgbaan (18C/36C) op weg naar Norwich (Verenigd Koninkrijk). Nederland werd die dag geteisterd door forse buien met hier en daar een klap onweer. Dat onweer trof de E175. De luchtverkeersleiding zou volgens AV Herald poolshoogte bij de KLM-piloten hebben genomen toen bleek dat de E175 langzamer begon te vliegen. Tijdens de klim bereikte de machine een snelheid van 187 knopen (345 kilometer per uur), maar vlak daarna daalde die tot 330 kilometer per uur. De vliegers reageerden dat ze te maken kregen met een blikseminslag.

Door een blikseminslag keerde de KLM E175 terug naar Schiphol © Flightradar24.com

Terugkeer naar Schiphol

Ondanks dat vloog de E175 richting de Noordzee. Onderweg kregen de piloten te horen dat de onderhoudsdienst het toestel terug naar Amsterdam wilde halen. Hoewel vliegtuigen bliksem goed kunnen geleiden, kan een inslag resulteren in een systeemstoring. Piloten dienen daarom systemen na een blikseminslag goed te controleren. In sommige gevallen kan doorgevlogen worden, maar wacht na aankomst wel een inspectie door het technisch personeel. Wat de reden voor de terugkeer van de E175 was, is niet duidelijk. Boven de Noordzee maakte de machine één grote ovale ronde en één kleinere waarna opgelijnd werd voor de Buitenveldertbaan (09/27).

Twee dagen aan de grond

De machine maakte daar 50 minuten na take-off een veilige landing. Volgens gegevens van Flightradar24 zou de E175 ’s avonds een vlucht uitvoeren van Amsterdam naar Berlijn Brandenburg Airport, maar die werd geannuleerd. Pas gisterenavond, twee dagen na het incident, maakte het toestel haar rentree met een vlucht naar de Deense hoofdstad Kopenhagen.