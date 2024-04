Wit-Rusland zet plan nieuw passagiersvliegtuig door

Wit-Rusland wil haar luchtvaartindustrie een boost geven. Het land kondigde vorig jaar aan een eigen vliegtuig te willen ontwikkelen en start over twee jaar met de productie.

Eerder deze week sloten Wit-Rusland en Rusland een overeenkomst over de gezamenlijke ontwikkeling en productie van het vliegtuig, de LMS-401 Osveya. Het is de bedoeling dat de productie van de componenten in beide landen plaatsvindt en de eindassemblage in Wit-Rusland. Tegen 2026 moet de bouw van twee testvliegtuigen zijn voltooid. De certificering van het type vindt dan in 2027 plaats, gevolgd door de indiensttreding in 2028. De landen verwachten dat rond 2030 85 tot honderd exemplaren zijn geproduceerd.

De LMS (Light Multi Purpose) -401 moet oudere vliegtuigen, zoals de Tsjechische Let L-410 Turbolet, vervangen. Het vliegtuig is vernoemd naar het op één na grootste meer van Wit-Rusland, Osveya. Veel eigenschappen van het toestel zijn nog niet bekend, behalve dat negentien passagiers aan boord kunnen stappen. De eindassemblage van de machine vindt plaats bij de 558 Aviation Repair Plant in Baranovichi, een stad in het zuidwesten van Wit-Rusland.

Ontwikkeling Russische vliegtuigen

Rusland is zelf ook bezig met de ontwikkeling van eigen toestellen. Het betreft de Ilyushin Il-114-300, LMS-901 Baikel en TVRS-44 Ladoga. Op die laatste twee gaat Wit-Rusland nu voortborduren. Veel onderdelen zouden vergelijkbaar zijn waardoor uitwisseling hiervan gemakkelijker is. Rusland betaalt de helft van de ontwikkelingskosten. ‘De lang gekoesterde droom om een volwaardige grootmacht in de vliegtuigindustrie te worden, wordt gerealiseerd’, zei Roman Golovchenko, premier van Wit-Rusland, vorig jaar tegen de Russische krant RBK. ‘Hoewel het een lang traject is, willen we er alles aan doen om het vliegtuig snel de lucht in te krijgen’, vervolgt de premier.