A330 in vlammen opgegaan | Foto’s 

In het Spaanse Ciudad Real brandde een Airbus A330-300 volledig uit. De Airbus stond op de luchthaven omdat die in het proces van ontmanteling was. Hoe de brand ontstond is nog onbekend.

Het gaat om een Airbus A330-300 van Cathay Pacific die sinds september 2020 op de Spaanse luchthaven stond. Tijdens ontmanteling-werkzaamheden brak er een brand uit in de staart van het toestel. Het Spaanse @OnAviation meldt op X dat het gaat om registratienummer ofwel B-BLF ofwel B-HLH van Cathay Pacific. De brand resulteerde in een total-loss. 🚨 Un incendio ha tenido lugar hoy en el aeropuerto de Ciudad Real, en el área de desguace de aviones. Se estaban llevando a cabo trabajos de desmantelamiento en un A330 cuando un fuego originado en la cola del avión ha terminado por consumir el fuselaje por completo. Se trata de… pic.twitter.com/AqGcPoMRPP— On The Wings of Aviation (@OnAviation) April 18, 2024

Ciudad Real

De luchthaven van Ciudad Real (CQM) werd geopend in 2009 en kostte 1,1 miljard euro. Het vliegveld voerde haar werkzaamheden uit onder de namen South Madrid Airport of Don Quijote Airport. Nadat de luchthaven drie jaar in bedrijf was, schortte de laatste maatschappij, Vueling, haar vluchten op vanaf het vliegveld. Het ging toen in curatele en in 2016 kocht een nieuw bedrijf onder de naam CRIA de luchthaven. Door financiële moeilijkheden kon het pas in 2019 in gebruik genomen worden maar zonder dat er commerciële luchtvaartactiviteiten konden plaatsvinden.

In 2020 kwam de luchthaven goed van pas aangezien er grote vraag was naar droge bestemmingen. Vele luchtvaartmaatschappijen brachten hun toestellen destijds onder in het Spaanse Ciudad Real. Onderhouds- en vliegtuig-ontmantelingsbases kwamen ook van de grond. Sindsdien komen verschillende toestellen als 747’s en A330’s er aan hun eind, zo ook die van Cathay Pacific.