Iran houdt alle vliegtuigen aan de grond

In de nacht van donderdag op vrijdag waren er drie explosies te horen bij een luchtmachtbasis in de Iraanse regio Isfahan. Amerikaanse bronnen melden dat het om een aanval vanuit Israël gaat, Iran zelf zegt dat ze drie drones uit de lucht schoot en sloot direct haar luchtruim.

Met het sluiten van het luchtruim activeerde Iran ook haar luchtverdediging in verschillende provincies van het land. Het Iraanse staats-persbureau Fars meldde dat er drie explosies te horen waren afgelopen nacht. Zij waren te horen in de buurt van miljoenenstad Isfahan. Hier bevinden zich belangrijke faciliteiten van de Iraanse wapenindustrie. Volgens Fars is de oorzaak van de knallen nog onbekend maar volgens Amerikaanse media gaat het om een vergeldingsactie vanuit Israël. Veel luchtvaartmaatschappijen ontweken het Iraanse luchtruim al.

Israël zelf heeft nog niet gereageerd. De Amerikaanse bronnen meldden dat het hierbij gaat om een vergeldingsactie van de Israëli’s. Die kregen afgelopen zondagavond te maken met een Iraanse aanval op hun grondgebied. Daarbij zette Iran honderden drones en kruisraketten in maar het leidde tot weinig schade aan de vijandige zijde. Israël kondigde direct aan dat ze wraak zou nemen op de raket- en drone-aanval vanuit het Oosten.

Een Iraanse functionaris zegt echter tegen Reuters persbureau dat de knallen het geval waren van de activatie van het luchtverdedigingssysteem. In Iran spreekt men dan ook niet over een Israëlische aanval. Op sociale media verschijnen er filmpjes dat het dagelijks leven in Iran zoals gewoonlijk verdergaat. The city is calm and peaceful.



The video shows a tranquil atmosphere in the Iranian city of Isfahan, with residents going about their usual routines, despite the recent explosions heard near the city. pic.twitter.com/IczPiTCPno— Press TV 🔻 (@PressTV) April 19, 2024

Maatschappijen ontwijken Israël en Iran

Afgelopen weken kwam naar buiten dat Lufthansa niet langer op Teheran vliegt. De Duitse maatschappij verlengt de maatregel keer op keer en dat maakt dat enkel Austrian Airlines, als enige Europese maatschappij, nog op de Iraanse hoofdstad vliegt. Andere Europese maatschappijen als KLM en Finnair ontwijken Iraans en Israëli luchtruim. Vorige week maakte easyJet bekend tot en met ten minste oktober niet naar Israël te vliegen.