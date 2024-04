Transavia verwelkomt nieuwste Airbus

De derde Airbus in de kleuren van Transavia landde begin donderdagavond op Schiphol. Na een korte vlucht vanuit Hamburg nam de Nederlandse prijsvechter het toestel in ontvangst.

Het gaat om een Airbus A321neo met registratie PH-YHX. Transavia nam de eerste van de drie aan in december vorig jaar. De tweede volgde pas eind maart maar, vanaf nu is de groen-witte A321neo een steeds normaler plaatje in de lucht. De komende maanden verwacht Transavia namelijk nog meerdere exemplaren in ontvangst te nemen.

De schonere, stillere en zuinigere toestellen moeten in 2030 de volledige 737-vloot van Transavia vervangen hebben. Op den duur vliegen er ook A320-neo’s voor Transavia. De budgetmaatschappij maakt vanaf deze maand ook gebruik van de volledige capaciteit van het toestel. Tot en met maart namen maximaal 189 passagiers plaats in de ruimere A321neo’s ondanks dat zij een capaciteit van 232 hadden. Op deze manier kon Transavia ze makkelijk omwisselen mocht dat nodig zijn, zo meldden wij in een eerder bericht.

Materiaaltekort

Op dit moment worstelt Transavia met materiaaltekorten waardoor ze reeds vele vluchten schrappen moest. Volgens planespotters.net staan vijf van de 44 737’s, die op dit moment in dienst zijn, aan de grond door onderhoud, dan wel ongepland. De maatschappij kampt met personeelstekorten bij het onderhoudsteam en heeft te maken met onverwachte schade- en pechgevallen.

Dit tekort leidde ertoe dat Transavia eerder al vele vluchten schrapte en meerdere toestellen wetleasede. Corendon, Go2Sky en Smartwings vliegen nu, onder andere, voor de Nederlandse prijsvechter naar haar bestemmingen.

KLM

De A321neo’s maken deel uit van een grotere order die Air France-KLM eind 2021 plaatste. Toen bestelden zij honderd Airbussen uit de A320-familie met de mogelijkheid om nog eens zestig toestellen erbij te krijgen. De bestelling is bedoeld om de vloot van Transavia Nederland, Transavia Frankrijk en KLM te vernieuwen en te vergroten. KLM verwacht haar eerste Airbussen vanaf het derde kwartaal van 2024 in gebruik te kunnen nemen.