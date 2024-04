United 757-cockpit betreden door passagier | Video 

United Airlines en de Federal Aviation Administration (FAA) zijn een onderzoek gestart nadat een passagier de cockpit van een United 757 betrad. Het betreden van de cockpit gaat tegen het beleid van zowel de luchtvaartmaatschappij als de FAA in.

Het onderzoek richt zich op een chartervlucht van United Airlines op 10 april vanuit Denver, Colorado (V.S.) naar Toronto, Ontario (Canada). Er verscheen een filmpje van een man die de cockpit van de 757 betrad gedurende de vlucht en daar met de piloot in gesprek was. Het toestel was onderweg voor the Colorado Rockies naar een basketbalwedstrijd in de grootste Canadese stad. De passagier in kwestie maakte onderdeel uit van het team.

In de video, die op X is geplaatst, is te zien hoe de passagier naast de gezagvoerder staat. De motoren ronken en de instrumenten in de cockpit zijn goed te zien. Hierop valt ook te zien hoe het toestel zich op 35,000 voet in de lucht bevindt. De deur naar de cockpit staat naar verluidt wagenwijd open en iedereen kan naar binnen en buiten lopen. De originele video is inmiddels verwijderd. Bij de originele video stond: ‘Heb een lolletje getrapt in de cockpit tijdens onze vlucht van Denver naar Toronto. Bedankt aan gezagvoerder en eerste officier van onze United Airlines-charter die mij deze geweldige kans hebben gegeven.’ United Airlines and the Federal Aviation Administration are investigating how a passenger gained access to the cockpit of a 757 at cruise altitude in violation of the company’s policy and FAA regulations. pic.twitter.com/E2yQwSbEy8— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 19, 2024

Een woordvoerder van United Airlines bevestigt dat de maatschappij op de hoogte is van het incident en dat ze actie onderneemt: ‘We kijken met grote ogen naar deze video, waarop een ongeautoriseerde persoon in de cockpit in gesprek met de gezagvoerder te zien is terwijl het toestel zich op kruishoogte bevindt. Aangezien dit een ernstige breuk is van ons veiligheids- en operationeel beleid, hebben wij het incident bij de FAA gemeld en de piloten, gedurende het onderzoek, op non-actief gesteld.’

United Airlines staat al onder scherper toezicht sinds er, de afgelopen maanden, verschillende incidenten plaatsvonden bij de Amerikaanse maatschappij.