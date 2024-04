United krijgt óók dollars van Boeing

Afgelopen woensdag bracht United Airlines naar buiten dat zij geld gaat ontvangen van Boeing. Het geld moet de financiële schade compenseren die United heeft moeten incasseren doordat de 737 MAX-9 in januari voor langere tijd verplicht aan de grond stond.

In een besloten overeenkomst met Boeing ontvangt de Amerikaanse maatschappij zogenaamde credit memo’s. Dit is een ‘officieel geschreven erkenning’ waarin staat dat de eigenaar geld eisen mag. Met deze credit memo’s kan United korting krijgen op toekomstige aankopen als compensatie voor het aan de grond zetten van de toestellen en de wijzigingen van het leveringsplan. United is immers een trouwe klant van Boeing waardoor Boeing erop gebrand is die loyaliteit te behouden. De Amerikaanse fabrikant verloor eerder al loyale klanten aan Airbus en probeert dat te voorkomen met deze deal.

Toen in januari een zogenaamde plug-door tijdens een vlucht van een Alaska Airlines-toestel vloog, zette de FAA alle 737 MAX-9’s aan de grond gedurende drie weken. In deze periode controleerde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit alle toestellen op veiligheidsrisico’s. United, die een trouwe Boeing-klant is, zette noodgedwongen al haar 79 737 MAX-9 toestellen aan de grond. Dit leidde tot een verlies van ruim 200 miljoen dollar voor de maatschappij.

Boeing

Begin deze maand ontving Alaska Airlines ook al een flinke zak geld van Boeing. Alaska Air Group kondigde toen aan dat Boeing in het eerste kwartaal ongeveer 147 miljoen euro heeft betaald aan de luchtvaartmaatschappij. Dit gold als initiële compensatie voor de gevolgen van de tijdelijke grounding van 737 MAX 9-toestellen. Andere maatschappijen in de Verenigde Staten hebben geen 737 MAX-9’s en hebben daarom weinig óf op een andere manier last ondervonden van de situatie.

Als commentaar op de overeenkomst wijst de CFO van Boeing, Brian West, op een eerder gemaakte opmerking in maart. Toen zei West dat ‘klantenoverweging zou zichzelf gaan manifesteren in het kwartaal na de grounding in het winst-en-verlies-rapport en dáár moeten wij ons om ontfermen.’