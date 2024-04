Exotische straaljagers bij oefening Griekse luchtmacht | Foto’s

De Griekse luchtmacht organiseert jaarlijks de oefening “Iniochos”, vanaf vliegbasis Andravida. Deze internationale oefening lijkt enigszins op Frisian Flag, maar dan met een exotischer deelnemersveld. Dit jaar namen onder meer Rafales uit Qatar, Eurofighter Typhoons uit Saudi-Arabië en F-16’s uit Roemenië deel aan de oefening.

Sinds 2015 bestaat Iniochos, Grieks voor ‘wagenmenner’, in zijn huidige vorm. Naast vliegtuigen van alle gevechtssquadrons van de Griekse luchtmacht, doen op uitnodiging ook buitenlandse luchtmachten mee. Tot vorig jaar opereerden alle deelnemende toestellen vanaf één vliegbasis (Andravida). Dat vergemakkelijkt het gezamenlijk “debriefen” na een oefenmissie. Dit jaar vlogen Britse Typhoons en Amerikaanse F-16’s echter van andere bases in de regio. Sinds de corona pandemie is het steeds gebruikelijker om met een digitale video-verbinding op afstand te debriefen.

Griekse F-16C laagvliegend in Griekenland tijdens Iniochos 2024 © Robert Arts

Griekse Mirage 2000-5 laagvliegend in Griekenland © Robert Arts

Eén van de eerste gemoderniseerde Griekse F-16V’s tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Griekse luchtmacht Mirage 2000-5 in de start vanaf Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Griekse luchtmacht Rafale EG in de start vanaf Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Griekse F-4E Phantom laagvliegend in Griekenland © Robert Arts

De oefening wordt georganiseerd door het Scholeío Óplon Taktikís (Taktische Wapen School), dat onderdeel is van de Kéntro Aeroporikís Taktikís (KEAT, Luchttaktisch Centrum) van de Griekse luchtmacht. Dit instituut is gevestigd op vliegbasis Andravida, aan de westkust van het Peloponnesisch schiereiland. Behalve voor de opleiding en training is het Luchttaktisch Centrum ook verantwoordelijk voor het ontwikkelingen en testen van wapentechnieken.

Gastland Griekenland liet vanzelfsprekend een groot aantal gevechtsvliegtuigen deelnemen aan Iniochos, zowel nieuw (Rafale) als oud (F-4 Phantom). De Griekse luchtmacht ontving in 2022 de eerste van 24 Dassault Rafale toestellen. Inmiddels is ongeveer driekwart hiervan afgeleverd. Naast deze allernieuwste aanwinst van de Griekse luchtmacht, deed ook een aantal “oudgedienden” nog actief mee. De F-4E Phantoms van 338 MDB kwamen in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht en vieren dus dit jaar hun vijftigjarig jubileum. Hoewel het einde nadert voor deze bejaarde toestellen, is nog niet precies bekend wanneer ze uit dienst zullen worden genomen.

Griekse luchtmacht Rafale EG in de start vanaf Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Griekse luchtmacht Rafale DG in de start vanaf Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Griekse luchtmacht Rafale EG in de start vanaf Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Griekse F-4E Phantom laagvliegend in Griekenland © Robert Arts

F-4E Phantom van de Griekse luchtmacht op Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

F-4E Phantom van de Griekse luchtmacht op Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Commandant van de Griekse luchtmacht, Luitenant-generaal Demosthenes Grigoriadis, zei over de oefening in een persbericht: ‘Iniochos, een multinationale gezamenlijke luchtoefening

tussen bondgenoten en partners, fungeert als een baken van samenwerking en paraatheid. Het biedt een cruciaal platform om onze gevechtscapaciteiten, gezamenlijke paraatheid en interoperabiliteit te vergroten en regionale partnerschappen te bevorderen. Iniochos dient als een platform waar deelnemende landen samenkomen om hun vaardigheden uit te breiden, expertise uit te wisselen en hun collectieve capaciteiten te vergroten bij het aanpakken van diverse veiligheidsuitdagingen.’

Roemeense F-16AM laagvliegend in Griekenland tijdens Iniochos 2024 © Robert Arts

Franse Marine Rafale in Griekenland tijdens Iniochos 2024 © Robert Arts

Eurofighter Typhoon T3 van de Saoedische luchtmacht in de start vanaf Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Qatarese Rafale EQ in take off vanaf Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Spaanse EF-18 Hornet vlieger tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

De buitenlandse deelname aan Iniochos 24 was afkomstig uit Frankrijk (Rafale van de Franse marine), Qatar (Rafale), Roemenië (F-16), Saoedi-Arabië (Eurofighter Typhoon) en Spanje (EF-18 Hornet). Verder namen Cyprus en Montenegro deel met elk één helikopter (respectievelijk een AW139 en een Bell 414). De Britse Royal Air Force en de USAF namen deel aan de oefening vanaf hun thuisbasis in de regio. De Roemeense luchtmacht maakte beiden hun debuut tijdens Iniochos. Voor Saoedi-Arabië was het de tweede keer, vorig jaar waren er vier Saoedische F-15’s aanwezig op Andravida. De Qatarese luchtmacht nam in 2019 al eens deel aan Iniochos, destijds met Mirages.

Saoedische Eurofighter Typhoon laagvliegend in Griekenland tijdens Iniochos 2024 © Robert Arts

Franse Marine Rafale landt op de vliegbasis Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Roemeense luchtmacht F-16AM in de start vanaf Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

EF-18M Hornet van de Spaanse luchtmacht in take off vanaf Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Qatarese Rafale EQ landt op de vliegbasis Andravida tijdens oefening Iniochos 24 © Leonard van den Broek

Luitenant-generaal Grigoriadis: ‘In de afgelopen tien jaar is Iniochos geëvolueerd van een strikt nationale naar een multinationale oefening. Aangemoedigd door het succes blijft de Griekse luchtmacht het niveau van de oefening verhogen door hoogwaardige moderne training aan te bieden tijdens Iniochos 24. De oefening van dit jaar introduceert innovatieve trainingsprocedures zoals synthetische training [virtueel, oftewel gesimuleerd – LvdB] en maakt gebruik van nieuwe technologieën om deelnemers dynamische en zeer realistische omgevingen te bieden waarin ze hun vaardigheden op het gebied van luchtoorlogvoering kunnen verfijnen.’