Kopzorgen bij Transavia: vertrek uit Nederland?

Marcel de Nooijer, CEO van Transavia, sluit niet uit dat de luchtvaartmaatschappij uit Nederland vertrekt als de nachtsluiting van Schiphol doorgezet wordt.

De nacht is voor Transavia een belangrijk dagdeel. ‘Wij zijn de grootverbruiker in dat gedeelte (tussen 0:00 en 5:00 uur, red.)’, zegt De Nooijer in gesprek met Sven Kockelmann in het radioprogramma Sven op 1. ’s Ochtends vroeg gaan de machines voor de zogeheten eerste slag op pad en keren nadat ’s middags de tweede vlucht uitgevoerd is, ’s avonds (laat) terug van de derde slag. Echter, een nachtsluiting ligt op Schiphol op de loer. In dat geval wordt Transavia hard getroffen. Het maken van drie slagen houdt het vervoer van zoveel mogelijk zitplaatsen in. ‘Daarmee houden we vliegen betaalbaar. En daar is de nacht een heel belangrijk onderdeel van’, stelt de CEO van Transavia. Verhuist @transavia naar Denemarken of Portugal als Schiphol stopt met nachtvluchten? "Wij kunnen niks uitsluiten", zegt @transavia-topman Marcel de Nooijer. "Zij steken hoog in op het belang van luchtvaart."



Luister naar de podcast: https://t.co/oqNMFl4AVw #WNL pic.twitter.com/LU3S8ezN4k— Sven op 1 (@Sven_op_1) April 19, 2024

Alternatief voor nachtsluiting

De Nooijer gaf eerder al aan dat nachtsluiting het ‘einde van het huidige Transavia’ zal betekenen terwijl de AirbusA321neo’s die de Boeing 737’s geleidelijk aan vervangen juist stiller zijn. ‘We zullen altijd in elke situatie moeten kijken wat de oplossingen zijn’, zegt de Transavia-topman. ‘Ik denk dat wij op een tijdpad zitten dat we niets uitsluiten.’ Momenteel maakt Transavia behalve van Schiphol ook gebruik van Eindhoven Airport, Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde. Ook heeft de maatschappij een aantal machines gepositioneerd in Brussel. De Nooijer benadrukt dat het een opgave is om een eventuele verplaatsing buiten Nederland (met de bijbehorende successen) te realiseren. ‘Het is niet een abc’tje om dat in een keer op te pakken en ergens anders neer te zetten. Dat kan grote consequenties hebben’, aldus de topman van Transavia.