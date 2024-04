Oogje dicht geknepen voor Emirates A380

Een Airbus A380 van Emirates mocht deze week zeer uitzonderlijk ’s nachts vanaf Londen Heathrow van start gaan.

Het toestel, registratie A6-EUM, zou afgelopen woensdagavond 20:40 uur lokale tijd als EK4 vanaf de Engelse luchthaven in de richting van Dubai International Airport vertrekken. Echter, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) werden deze week geteisterd door forse regenbuien waardoor de operaties op het vliegveld van Dubai eveneens hinder ondervonden. Veel vluchten werden geannuleerd en een groot deel liep forse vertraging op. Met dat laatste kreeg de A380 ook te maken.

Restricties op nachtvluchten

Londen Heathrow kreeg sinds 1962 te maken met beperkingen voor het uitvoeren van nachtvluchten. De Engelse overheid legde dit twintig jaar later vast in de Civil Aviation Act. Jaarlijks mogen op het vliegveld 5.800 starts en landingen (3.250 in het zomerseizoen en 2.550 in de winter) in de nacht uitgevoerd worden. De beperkingen zijn van kracht tussen 23:00 en 7:00 uur en tussen 23:30 en 6:00 uur. Die tweede staat te boek als de Night Quota Period (NQP) waarin een limiet geldt op het aantal vliegbewegingen. Bovendien mogen tijdens beide perioden niet alle vliegtuigtypes op Heathrow vertrekken en landen.

Uitzondering voor A380

De A380 is een van die vliegtuigen die volgens het boekje ’s nachts niet zou mogen vertrekken. Londen Heathrow waarschuwde al dat het noodweer in de VAE ertoe zou leiden dat sommige machines later op de dag pas zouden kunnen vertrekken. De Superjumbo steeg 01:30 uur alsnog op in de richting van Dubai. Het vliegtuig arriveerde uiteindelijk 10:40 uur lokale tijd in de VAE, circa vier uur later dan het vluchtschema aanvankelijk voorschreef.