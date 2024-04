Schattige passagiers aan boord van KLM-vlucht

Drie bijzondere passagiers vlogen deze week van Californië naar Nederland aan boord van een KLM-vlucht.

Het Ouwehands Dierenpark in Rhenen mocht deze week drie koala’s verwelkomen. De dieren betraden vrijdag het nieuwe, speciaal voor hen gebouwde verblijf ‘Koalia’. De komst van de drie buidelberen was extra bijzonder omdat het de eerste koala’s op Nederlandse bodem ooit zijn. © Air France KLM Martinair Cargo

Op 4 april reisde een verzorgster van het Ouwehands Dierenpark naar de San Diego Zoo om de komst van de koala’s voor te bereiden. Nadat zij een paar weken met de medewerkers daar had meegelopen waren de dieren vrijdag 19 april klaar voor vertrek naar Nederland. De lange reis werd door Air France KLM Martinair Cargo verzorgd. Na een vlucht van 9,5 uur landde de Boeing 787-10 met de drie speciale passagiers in het vrachtruim ‘s ochtends rond 08.45 uur op Schiphol. Het is overigens niet voor het eerst dat de vrachttak van KLM een bijzonder dierentransport voor het Rhenense dierenpark uitvoert. In 2017 vervoerde de airline al twee reuzenpanda’s van China naar Nederland. De maatschappij is gespecialiseerd in diervriendelijk transport en heeft een speciaal dierenhotel op Schiphol. Nadat de koala’s uit het vrachtruim waren gehaald, werden ze daar verzorgd en gecheckt.

Over heel de wereld worden koala’s in dierenparken opgevangen om ervoor te zorgen dat de diersoort behouden blijft. Internationaal wordt de koala als ‘kwetsbaar’ aangemerkt, en binnen Australië is de soort zelfs bedreigd daar de populatie de afgelopen jaren snel is afgenomen als gevolg van bosbranden en overstromingen. Nu de koala’s veilig op Nederlandse bodem zijn aangekomen, kunnen ze even bijkomen van de lange reis. Vanaf 25 april is ‘Koalia’ geopend voor het publiek.