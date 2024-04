Air India zwaait een-na-laatste 747 uit

Maandag vertrok de een-na-laatste luchtwaardige Jumbojet van Air India vanaf Mumbai. De 747 is verkocht aan een nieuwe eigenaar.

De machine, registratie N940AS, is onlangs ontdaan van haar Air India titels en Indiase registratie. Spotters legden het vertrek van het toestel vast. Te zien is hoe de ‘Queen of the Skies’ haar thuishaven verlaat met een wingwave als afscheidsgroet. Het in de Verenigde Staten gevestigde AerSale, een leverancier van aftermarket straalmotoren en onderdelen, is de nieuwe eigenaar van de 747.

Momenteel staan nog drie Jumbojets op de luchthaven van Mumbai. Ook die exemplaren zijn verkocht aan Aersale. Volgens een rapport van The Economic Times worden twee toestellen waarschijnlijk omgebouwd tot vrachtvliegtuigen. De andere machines zijn niet meer luchtwaardig en worden in Mumbai ontmanteld. Sanjiv Kapoor, voormalig CEO van Jet Airways, schreef over het vertrek van de 747: ‘Triest om het einde van een tijdperk te zien. De 747’s waren het hoogtepunt van Air India.’ Air India's 747 takes final flight from Mumbai with impressive wing wave.



📹 mumbaiplanes pic.twitter.com/YpbmZLdwWx— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 22, 2024

Asiana Airlines

Vorige maand nam ook Asiana Airlines afscheid van haar laatste operationele 747. De Zuid-Koreaanse airline zette eigenlijk in 2022 haar laatste passagiersversie van de Jumbojet al aan de kant. Enkele maanden later volgde het besluit om de Boeing 747, registratie HL7428, toch weer in gebruik te nemen. De afgelopen anderhalf jaar voerde het toestel volop commerciële vluchten uit voor Asiana en deed zowel binnenlandse als buitenlandse bestemmingen aan. Maandag landde het toestel voor de laatste keer in Seoel en werd bij de gate begroet met een watersaluut.

Lufthansa

Er zijn nog maar weinig maatschappijen die de 747-400 voor passagiersvluchten inzetten. De grootste gebruiker op dit moment is Lufthansa. Zij namen acht 747-400’s opnieuw in gebruik als reactie op de snel groeiende vraag naar vliegtickets en de forse vertraging van het Boeing 777X-programma.