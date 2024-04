Boeing 787 na drie vluchten naar de sloop

Een Boeing 787-9 stond sinds de leveringsvlucht jarenlang opgeslagen op een Franse luchthaven. Nu wordt het VIP-toestel in Engeland ontmanteld.

Het vliegtuig in kwestie, de VP-BDA, is negen jaar oud en heeft in haar korte bestaan slechts drie vluchten uitgevoerd. Het toestel werd in 2015 aan Kalair geleverd. De machine vloog rechtstreeks van de fabriek in Seattle naar EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg, Frankrijk. Op de luchthaven zou de Dreamliner worden uitgerust met een VIP-interieur. De werkzaamheden zijn daarentegen nooit voltooid.

De 787 werd vervolgens op het vliegveld gestald en voerde bijna acht jaar lang geen enkele vlucht uit. Tussendoor werd het toestel ook nog in de etalage gezet. Een koper werd daarentegen nooit gevonden. Zaterdag maakte de machine haar rentree in de lucht. De VP-BDA landde na een vlucht van een uur en drie kwartier op Cotswold Airport, Engeland. Daar wordt die gedemonteerd. Het toestel heeft naar verluidt in totaal nog geen twintig vlieguren gemaakt. Ook is het de eerste 787-9 die onder de sloophamer belandt. New arrival at #Kemble today, there first Dreamliner, VP-BDA B787-9 LN 293, 9 years old and very very low hours ! #avgeeks #B787 #Dreamliner pic.twitter.com/SsuG9nVZbN— Bob Franklin3 (@BobFranklin3) April 20, 2024

747-8

In 2022 ging een Boeing 747-8 na minder dan twintig vluchten naar de sloop. De Jumbojet in business jet-uitvoering rolde in juni 2012 uit de fabriekshal in Everett. Het toestel was bestemd voor de Saudische kroonprins, die in 2011 plotseling overleed. In de zomer van 2012 werd het vliegtuig, net als de VP-BDA, overgevlogen naar EuroAirport. Daar bleef het, nog in geheel witte kleurstelling en zonder interieur, jarenlang staan. Pogingen om de 747 nog voor een kleine negentig miljoen euro te verkopen mislukten wegens een gebrek aan belangstelling. In het voorjaar van 2022 werd het toestel overgevlogen naar vliegtuigstalplaats Pinal in Arizona, waar de viermotorige jet wordt ontmanteld.