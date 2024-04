Japanse Sea Hawk-helikopters gecrasht

In Japan kwam zeker één persoon om het leven bij een crash met twee helikopters. Mogelijk vond er een botsing plaats tussen de toestellen. Zeven andere inzittenden zijn nog vermist.

De twee helikopters, beide Sikorsky SH-60K Seahawks van de Japanse marine (JMSDF), zijn ‘s nachts tijdens een trainingsvlucht boven zee neergestort. Volgens de eerste berichten heeft de JMSDF beide vluchtdatarecorders, een omgekomen militair en stukken van beide Seahawks gevonden. Het ongeluk vond plaats voor de zuidkust van centraal Japan, op ongeveer zeshonderd kilometer ten zuiden van Tokio.

De Verenigde Staten hebben aangeboden te helpen bij het zoeken naar de vermiste bemanningsleden. De Japanse minister van Defensie stelde dat de twee datarecorders van de helikopters op korte afstand van elkaar waren gevonden. ‘Omdat ze zich zeer dichtbij elkaar bevinden, hebben we vastgesteld dat de kans groot is dat er een botsing heeft plaatsgevonden’, aldus de minister.

Black Hawk

Vorig jaar stortte ook al een Japanse helikopter neer in zee. De UH-60 Black Hawk-helikopter verdween toen boven de zee ten oosten van Taiwan van de radar. Bij het ongeluk kwamen alle tien inzittenden om het leven. In de omgeving van het eiland werd in die periode een grote hoeveelheid activiteit van de Chinese marine waargenomen, onder andere als reactie op de ontmoeting tussen de president van Taiwan en Kevin McCarthy, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

Japan beschikt officieel niet over een eigen strijdkracht. Na de Tweede Wereldoorlog is in de grondwet van het land opgenomen dat het niet langer over een eigen landmacht, luchtmacht of marine zal beschikken. De Japanse zelfverdedigingstroepen, zoals ze worden genoemd, behoren tot een van de grootste ‘strijdkrachten’ ter wereld.