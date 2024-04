Verkeerstoren gaat in vlammen op

Op Goose Bay Airport brak afgelopen weekend brand uit in een hangaar. Een historische verkeerstoren kon niet worden gered.

De brand brak vrijdagmiddag uit op de Canadese luchthaven. Volgens de Royal Canadian Mounted Police werden meerdere explosies waargenomen. Ook werd de noodtoestand uitgeroepen in de omgeving omdat de brand zich verspreidde in de richting van opslagtanks voor zuurstof. De voormalige verkeerstoren, die onderdeel is van de hangaar, ging eveneens in vlammen op. Omstanders filmden het incident. A massive fire has engulfed the historic Goose Bay Airport in Labrador. Emergency services are on the scene battling the blaze since the early hours of April 19, 2024. Authorities urge residents to avoid the area and stay tuned for updates. #GooseBayFire #Labrador pic.twitter.com/oGFzwXIfTj— Aviation World Group (@Aviationwg_en) April 20, 2024

De brandweer had de hele nacht nodig om het vuur te blussen. Zaterdag werd de noodtoestand ingetrokken en konden omwonenden weer terug naar huis. Monica en Keith Legge, inwoners van het naastgelegen dorp, vertelden aan Canadese media dat veel mensen via dat gedeelte van het vliegveld naar Goose Bay zijn gekomen. ‘Veel geschiedenis is allemaal verdwenen’, voegden ze eraan toe. Het is niet duidelijk of de brand gevolgen had voor vluchten van en naar de luchthaven, die tegenwoordig met name wordt gebruikt door vliegtuigen die uitwijken of een tussenstop moeten maken.

Koninklijke Luchtmacht

Goose Bay Airport is bekend terrein voor de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Het vliegveld doet ook dienst als vliegbasis voor de Canadese luchtmacht en kende van 1985 tot 2005 aanwezigheid van de KLu. Meerdere Europese luchtmachten oefenden in het gebied het laagvliegen met als doel het vermijden van radardetectie. De omgeving van Goose Bay was hiervoor zeer geschikt. Niet alleen vanwege de zeer geringe bevolkingsdichtheid, maar ook omdat het landschap leek op een deel van de Sovjet-Unie, de toenmalige vijand.