Opmerkelijke bezoeker op Amerikaanse vliegbasis

Op een vliegbasis in de Verenigde Staten rustte een ongenode gast uit bij het onderstel van een geparkeerd vliegtuig. Het dier is niet vrijwillig vertrokken.

Militairen op MacDill Air Force Base keken maandag naar alle waarschijnlijkheid raar op toen ze een alligator op het platform zagen liggen. Op foto’s is te zien hoe het dier verschillende posities uitprobeerde bij het hoofdonderstel van een KC-135 Stratotanker. Het reptiel werd uiteindelijk gevangen door medewerkers van de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) en verwijderd van het luchtvaartterrein.

MacDill AFB plaatste de foto’s op Facebook met de volgende omschrijving: ‘Onze nieuwste tandige vlieger is verplaatst naar een geschiktere omgeving buiten de basis. Speciale dank aan FWC voor de hulp.’ De vliegbasis is gelegen in de Tampa Bay, Florida, waar veel alligators voorkomen. Het is dan ook niet de eerste keer dat een dier op het platform wordt gespot. Gator Trouble ! MacDill Air Force Base said : “Our newest toothy Airman has been relocated to a more suitable environment off base,” “Special thanks to FWC for the assist.”



An alligator caused some trouble after it decided to wander onto the Apron area at MacDill Air Force Base… pic.twitter.com/dRNTXqZbTs— FL360aero (@fl360aero) April 22, 2024

Oversteken

Een vliegtuig van Spirit moest in 2018 even wachten toen een alligator een taxibaan overstak op de luchthaven van Orlando, tevens in Florida. De piloten wachtten totdat het dier vanaf het asfalt rustig door het gras naar het water liep. Medewerkers van de luchthaven zijn na de tijd met een vrachtwagen naar het water gereden om te voorkomen dat het dier er weer uit zou komen.