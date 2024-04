Tien doden na botsing helikopters

Twee militaire helikopters botsten maandag tegen elkaar boven een vliegbasis in Maleisië. Geen van de inzittenden overleefden het ongeluk.

Het incident vond plaats tijdens de repetitie van het 90-jarig jubileum van de Maleisische marine, dat in mei wordt gevierd. Video’s van het voorval, die op sociale media de ronde doen, laten zien dat meerdere helikopters een manoeuvre uitvoerden. Twee toestellen, een AgustaWestland AW139 en een Eurocopter Fennec, botsten vervolgens tegen elkaar aan. Beide machines vielen vrijwel direct naar de grond.

De AW139 stortte neer bij de ingang van het stadion op de vliegbasis Lumut, terwijl de Fennec in een zwembad van het sportcomplex viel. De AgustaWestland-helikopter had zeven personen aan boord en het andere toestel drie. ‘De medische officieren hebben bevestigd dat alle tien slachtoffers dood zijn’, zei Suhaimy Mohamad Suhail, senior operationeel commandant van de brandweer. Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident. Two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia.



The Perak fire and rescue department has confirmed that 10 people died after two Royal Malaysian Navy helicopters collided and crashed in Lumut, Perak.



Royal Malaysian Navy has confirmed that two… pic.twitter.com/XhWdCrM1G0— FL360aero (@fl360aero) April 23, 2024

Japan

Het nieuws komt slechts enkele dagen na een dodelijk ongeluk in Japan, waarbij ook twee helikopters betrokken waren. De Sikorsky SH-60K Seahawks van de Japanse marine (JMSDF) zijn ‘s nachts tijdens een trainingsvlucht boven zee neergestort. De JMSDF vond beide vluchtdatarecorders, een omgekomen militair en stukken van beide Seahawks. Er wordt nog gezocht naar zeven andere inzittenden. Het Japanse ministerie van Defensie gaat uit van een botsing tussen de twee helikopters. Het ongeluk vond plaats voor de zuidkust van centraal Japan, op ongeveer zeshonderd kilometer ten zuiden van Tokio.