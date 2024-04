Verbouwing Eindhoven Airport bijna van start

Eindhoven Airport breidt de komende jaren flink uit. Binnenkort starten de eerste zichtbare voorbereidende werkzaamheden.

Een deel van de overkapping boven de looppaden op het platform wordt afgebroken. Om ruimte te maken voor de sloop- en bouwwerkzaamheden worden de looppaden waarlangs passagiers naar het vliegtuig lopen iets verplaatst. De autoverhuur, die momenteel in het oude pand is gevestigd, verhuist tijdelijk naar de terminal. Daar zal het worden gehuisvest in naast de Albert Heijn to go.

Nadat de autoverhuur is verhuisd, wordt de laagbouw gesloopt. Die werkzaamheden worden naar verwachting in juli afgerond. Daarna zal het terrein bouwrijp worden gemaakt voor de constructie van het nieuwe pand en de bagagekelder. Het bouwrijp maken omvat onder andere het verleggen van kabels en leidingen onder de grond. De bouw start naar verwachting eind dit jaar, met een volledige afronding van de uitbreiding in 2027.

Ruimte

In de vernieuwde vertrekhal van Eindhoven Airport wordt meer ruimte gecreëerd voor gates en horeca. Ook zal het gebied op de luchthaven voor reizigers naar landen buiten het Schengengebied worden uitgebreid. Het definitief ontwerp voor de uitbreiding is gereed. Volgens de plannen wordt de huidige terminal aan luchtzijde (na de security check) met circa 10.000 vierkante meter vergroot. Aan landzijde (voor de security check) wordt de terminal met 2000 vierkante meter uitgebreid. ‘De huidige terminal is gebouwd voor zo’n 5 miljoen passagiers. In 2023 maakten zo’n 6,8 miljoen passagiers gebruik van de luchthaven’, aldus het luchthavenbedrijf. Om de bagage van al deze reizigers in de toekomst zo soepel mogelijk af te kunnen handelen wordt een moderne bagagekelder aangelegd.

Vertraging

De bouw op Eindhoven zal naar verwachting ongeveer 2,5 jaar gaan duren. Dit is langer dan eerder geraamd. Aanvankelijk was het plan nog dat de bouw in 2023 zou starten en in 2025 afgerond zou zijn. Doordat de bouwwerkzaamheden in de terminal en de bagagekelder gefaseerd zullen verlopen kunnen reizigers wel gewoon gebruik blijven maken van de luchthaven. Voor het onderhoud aan de startbaan moet het vliegveld wel voor geruime tijd dicht