Zweden wil vliegtaks halveren

De Zweedse regering heeft voorgesteld om de nationale vliegtaks vanaf 1 januari 2025 met de helft te verlagen.

Volgens de regering moeten nationale maatregelen wijken voor EU-initiatieven om de uitstoot van vliegverkeer te verminderen en is er geen ruimte voor dubbele regelingen. Zweden stelt dat de maatregelen van de EU de kosten ook fors laten stijgen tot een niveau waarop de lasten onmogelijk te dragen zijn voor de industrie.

Ook zou de vliegtaks geen direct effect hebben op het terugdringen van de uitstoot en op het stimuleren van duurzame luchtvaart. Een halvering van de Zweedse vliegtaks zou inhouden dat een reiziger die van Zweden naar Nederland vliegt, in plaats van 76 Zweedse Kronen (6,54 euro), 39 Zweedse Kronen (3,36 euro) als belasting betaald.

Nederland

In vergelijking met Nederland is de vliegtaks in Zweden een stuk lager. In Nederland is de belasting momenteel namelijk 29,05 euro per passagier per vlucht. In politiek Den Haag wordt er juist eerder gesproken over een verhoging van de belasting. In februari stuurde staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën, CDA) de bevindingen van een onderzoek naar de toekomst van de belastingen naar de Eerste en Tweede Kamer. In het rapport ‘Bouwstenen voor een beter en eenvoudiger belastingstelsel’ worden verschillende opties ten aanzien van het toekomstig fiscaal beleid in Nederland geschetst. Een van de besproken opties is het differentiëren naar afstand en verhogen van het tarief van de vliegbelasting.

Marnix Fruitema van luchtvaartorganisatie BARIN zei toen tegenover De Telegraaf mordicus tegen een hogere vliegtaks te zijn: ‘Weer blijkt dat in Den Haag verschillende partijen op eigen houtje bezig zijn om de luchtvaart te belasten. De tunnelvisie duurt maar voort. Het wordt de hoogste tijd dat de politiek en ministeries zich realiseren dat het verder belasten van de luchtvaart ten koste gaat van de BV Nederland’.