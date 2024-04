737 tien rondjes rijker en één wiel armer

Een Boeing 737-800 van het Zuid-Afrikaanse FlySafair verloor afgelopen zondagochtend tijdens take-off vanaf de luchthaven van Johannesburg één van zijn wielen.

Het toestel, registratie ZS-FGE, maakte zich op voor een binnenlandse vlucht naar Kaapstad. Rond de klok van 11:45 uur lokale tijd steeg de machine op vanaf baan 21R. Echter, tijdens vertrek werden de piloten volgens AeroTime op de hoogte gesteld dat één wiel van het hoofdlandingsgestel losgeschoten was. Desondanks klom de 737 naar een hoogte van 22.000 voet (omgerekend ongeveer iets meer dan 6.500 meter). Daarna kregen de vliegers toestemming terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Safair Boeing 737-800 (ZS-FGE, built 2007) sustained damage when its left outer main gear wheel separated during take-off on runway 21R at Johannesburg-OR Tambo-Intl AP(FAOR). Flight #FA212 to Cape Town discontinued the climb at 22.000 ft and returned to land on rwy 21R again… pic.twitter.com/Vph2HLzu9C— JACDEC (@JacdecNew) April 22, 2024

Brandstof verbranden

Het toestel daalde naar een hoogte van 15.000 voet en vloog ten zuiden van Johannesburg in een holding. Daarna trok het naar het noorden waar het nogmaals enkele rondjes maakte. Wanneer een incident aan boord zich (vlak na take-off) voordoet en besloten wordt te keren naar het vliegveld van herkomst, moeten vliegtuigen brandstof verbranden om een gewenst landingsgewicht te bereiken. Sommige types hebben de mogelijkheid kerosine te lozen.

Vlak na vertrek verloor de 737 één van zijn wielen © Flightradar24.com

Schade aan hoofdlandingsgestel

De 737 kan dat echter niet en keerde dan ook circa tien rondjes rijker en met één wiel minder, iets meer dan twee uur later terug op het vliegveld van Johannesburg. De brandweer wachtte het toestel op. Op afbeeldingen is te zien dat één wiel verdwenen is. Daarnaast ligt een plas water onder de 737. Sinds het incident is het toestel niet meer operationeel geweest en het nog onduidelijk wanneer het zijn rentree in het luchtruim gaat maken. De Zuid-Afrikaanse autoriteiten stellen een onderzoek in.