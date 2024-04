A320 voor Corendon aangekomen op Maastricht

Corendon huurt tijdens het zomerseizoen extra vliegtuigen om over voldoende capaciteit te beschikken. Maandag arriveerde de eerste Airbus A320 op Maastricht Aachen Airport.

De Airbus A320, registratie C-GJLQ, behoort tot de vloot van Canada Jetlines. De Canadese luchtvaartmaatschappij ging in 2022 van start en voert met name vluchten uit tussen Canada en het Caribisch gebied. De vraag naar dergelijke reizen is in de winter en herfst hoog. In de zomer heeft de airline dan vliegtuigen beschikbaar voor wet-lease operaties. Naar verwachting arriveert in juni de tweede A320. Aan het eind van de zomer keren de Airbussen weer terug naar Noord-Amerika.

Corendon stationeert de A320 gedurende de zomermaanden op het Limburgse vliegveld. Vanaf 26 mei zal de maatschappij iedere zondag naar Malaga vliegen, en vanaf 5 juni komt daar op de woensdagen een vlucht naar Mallorca bij. De vluchten worden tot half augustus uitgevoerd. Naast deze extra bestemmingen vliegt de airline vanuit het zuiden ook naar Antalya, Burgas, Kreta en Zakynthos. Reizigers die met Corendon vanaf Maastricht vliegen kunnen gratis parkeren op de nieuwe parkeerplaats die de luchthaven op 1 juni opent. Het tweede toestel zal ook vluchten uitvoeren vanaf Rotterdam en Schiphol Airport.

TUI

Net als Corendon huurt TUI ook vliegtuigen in. Vorig jaar sloot het bedrijf een wet-leaseovereenkomst met leasemaatschappij Global Crossing Airlines Group, beter bekend als GlobalX. Tijdens de zomermaanden juli en augustus stuurde zij twee A320’s met gekwalificeerd personeel naar Nederland. Op die manier hoeft TUI Nederland geen extra werknemers aan te trekken om in de zomerperiode te kunnen voldoen aan de vraag naar reizen. De deal heeft tevens betrekking op dit en volgend jaar gedurende dezelfde periode.