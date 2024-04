Aeroflot A330 zorgt voor sluiting landingsbaan

Uit een Airbus A330 van Aeroflot lekte afgelopen maandag na de landing op de luchthaven van het Thaise Phuket een vloeistof.

De machine, registratie RA-73783, steeg iets na twaalven ’s nachts lokale tijd op vanuit Yekaterinburg, een Russische stad richting de grens met Kazachstan. Na een vlucht van acht uur naderde de A330 haar bestemming. Toen de machine veilig geland was, bleek er vloeistof uit het toestel te hebben gelekt. Dit duidde op een hydraulische storing, volgens JACDEC mogelijk refererend naar het stuursysteem. Aeroflot Airbus A330-300 (RA-73783, built 2011) experienced severe loss of hydraulic fluid during landing on runway 27 at Phuket-Intl AP(VTSP), Thailand resulting in a disabled steering system. The runway had to be closed for over 1 h due to hydraulic spillage and flight #SU626… pic.twitter.com/UsTKqqUzxi— JACDEC (@JacdecNew) April 23, 2024

Hinder voor vliegverkeer

Eenmaal gearriveerd werd de A330 van de landingsbaan gesleept. Op foto’s die op de sociale media circuleren is te zien dat een behoorlijke plas vloeistof op de baan ligt. Daardoor werd die vanaf 10:30 uur lokale tijd tijdelijk gesloten. De Phuket-branche van de koepel Airport of Thailand (AOT) zou volgens Aviation24.be hebben bevestigd dat de landingsbaan iets meer dan een uur zou zijn gesloten. Vijftien vluchten werden vertraagd of omgeleid. Hoewel de landingsbaan rond de klok van 11:40 uur alweer geopend was, liepen sommige vluchten vertraging op tot 13:50 uur. Na een grondige schoonmaakbeurt kon de startbaan weer in gebruik genomen worden.

Aan de grond

De terugvlucht, die de volgende dag gepland stond, zou volgens gegevens van Flightradar24 niet doorgaan. De A330 steeg vanochtend 8:15 uur Nederlandse tijd pas op in de richting van Yekaterinburg. Het vliegtuig wordt rond 19:00 uur verwacht op zijn bestemming.