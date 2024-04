British Airways A380 draait passagiers dol

Een Airbus A380 van British Airways draaide voor de kust van Singapore maar liefst 43 keer rond alvorens teruggekeerd werd.

Het toestel, registratie G-XLED, vertrok op de nacht van maandag op dinsdag deze week, 3:10 uur lokale tijd, zo bijna vier later dan aanvankelijk gepland, vanaf Singapore Changi International Airport op weg naar Londen Heathrow. De A380 steeg in zuidwestelijke richting op. Dat duurde echter niet lang.

Voor de terugkeer cirkelde de A380 maar liefst 43 keer rond © Flightradar24.com

43 rondjes

De machine keerde halverwege Maleisië, het land dat grenst aan Singapore, terug. Dat kwam doordat volgens Paddle Your Own Kanoo een probleem met de weerradar zich voordeed. De weerradar is van belang om turbulentie te detecteren en als deze niet naar behoren functioneert, kan deze de bewegende vochtdeeltjes niet detecteren met alle gevolgen van dien. De piloten besloten terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. De A380 had voor aanvang van de vlucht naar Londen Heathrow meer dan dertien uur aan brandstof bij zich, plus een buffer voor onvoorziene omstandigheden, en kon dan ook niet gemakkelijk met een gewenst landingsgewicht een ongeplande landing maken. Daardoor draaide de A380 ongeveer 43 rondjes boven de oostkust van Singapore om brandstof te verbranden.

Terug naar Singapore

Vier uur na take-off landde de A380 op de luchthaven van Singapore. De passagiers verlieten het vliegtuig en de vlucht werd geannuleerd. De Britse luchtvaartmaatschappij slaagde er echter niet in hun passagiers direct onder te brengen op een andere vlucht waarna voor hen hotelovernachtingen geregeld werden. De G-XLED zou een dag later alsnog in de richting van Londen Heathrow vertrekken. De Superjumbo vertrok uiteindelijk 23:45 uur alsnog met vliegnummer BA12 naar de Engelse hoofdstad.