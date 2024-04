Luftwaffe zoekt met Tornado naar vermist kind

In Duitsland werd bij het dorp Bremervörde, ten noorden van Bremen, gezocht naar een vermiste jongen. De Luftwaffe hielp bij het zoeken en gebruikte daarvoor een Tornado.

Sinds maandagavond is de zesjarige Arian uit Elm vermist. Met speurhonden en meer dan vijfhonderd reddingswerkers wordt de hele regio doorzocht: nabijgelegen koolzaadvelden, vijvers en aangrenzende tuinen. Het jongetje is autistisch en zegt niet veel, wat de zoekactie lastig maakt. De Duitse Luftwaffe werd dinsdag om hulp gevraagd bij de zoektocht. ‘We hebben zojuist de melding ontvangen en gebruiken nu een van onze tornado’s om te helpen bij het zoeken naar de kleine Arian’, zei de Luftwaffe op X.

Vluchtdata van ADSBexchange toonde hoe een Tornado op lage hoogte heen en weer vloog boven het zoekgebied. Een straaljager is niet een voor de hand liggende optie om in te zetten tijdens een vermissing, merkten ook mede X-gebruikers op. In de meeste gevallen assisteren helikopters of drones bij een zoektocht. De Luftwaffe geeft aan dat het gaat om een speciale ‘Verkenningstornado’. Met behulp van een RecceLite-pod kan in korte tijd een groot gebied in kaart worden gebracht. Vluchtpad van de Tornado © ADSBexchange

RecceLite

Op de site van de Bundeswehr wordt het verkenningsysteem verder toegelicht. ‘Dankzij een meervoudig scanproces en de hoge mate van rotatie van de optiek kan RecceLite digitale verkenningsresultaten met hoge resolutie leveren, zelfs bij hoge snelheden.’ De pod is uitgerust met een elektro-optische camera die onder andere over een infraroodcamera beschikt, wat operaties zowel overdag als ‘s nacht mogelijk maakt. Met behulp van de geïntegreerde datalink zijn de verkregen beelden vrijwel in realtime beschikbaar voor evaluatie.