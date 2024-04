Schiphol: ‘Voortaan handjes naar beneden’

De meivakantie staat voor de deur en Patricia Vitalis, operationeel directeur van Schiphol, verwacht door de aanschaf van nieuwe scanners een vlottere doorloop bij de beveiliging.

Het grootste vliegveld van Nederland kocht 53 scanners en tot de zomer worden er nog 25 verwelkomd. In tegenstelling tot de huidige X-rays gaan reizigers nu met hun armen omlaag langs hun lichaam staan in plaats van omhoog. ‘Het is voortaan handjes naar beneden bij de security’, aldus Vitalis in het Algemeen Dagblad. ‘Je kunt je handen gewoon langs je lijf houden.’ Op andere Nederlandse luchthavens, waaronder Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport, wordt reeds gebruik gemaakt van de nieuwe scanners.

Voordelen van scanners

Ten opzichte van haar voorgangers is de nieuwe X-ray een stuk minder foutgevoelig. Daarnaast kan de scanner binnen drie seconden analyseren of iemand gefouilleerd moet worden, een gunstig vooruitzicht in aanloop naar de meivakantie. Gemiddeld worden op Schiphol 70.000 reizigers per dag verwacht. Als de transferpassagiers daarbij opgeteld worden, gaat het zelfs om 198.000 mensen.

Maatregelen om drukte te vermijden

In de voorgaande jaren zorgde de drukte in zowel de mei- als zomervakantie ervoor dat grote wachtrijen voor de beveiliging ontstonden. Schiphol heeft in samenwerking met een aantal partijen, waaronder de Koninklijke Marechaussee, de afgelopen jaren bekeken hoe de wachtrijen gereduceerd kunnen worden. Bij de security zijn nieuwe werknemers geworven en Schiphol deelt met de Koninklijke Marechaussee data om beter te kunnen inschatten waar extra handjes op de luchthaven nodig zijn. Tevens is de leeftijd voor de zelfstandige paspoortscan verlaagd naar minimaal 14 jaar. Voorheen was dat 16. Ondanks dat zijn de wachtrijen volgens kolonel Jeffrey van Horn, coördinator Schiphol bij de Koninklijke Marechaussee, nog niet definitief verleden tijd. ‘Met zulke gigantische aantallen is dat soms onvermijdelijk’, zegt hij.