EasyJet trots op gloednieuw operationeel centrum | Foto’s

EasyJet heeft haar gloednieuwe een gloednieuwe operationeel centrum in Londen Luton onlangs officieel geopend. Van daaruit stuurt de maatschappij iedere dag met behulp van kunstmatige intelligentie tot wel 2.000 vluchten aan.

‘We zijn erg blij dat ons nieuwe operations control centre op tijd klaar is voor de start van het zomerseizoen, waardoor ons operationele team een moderne en op maat gemaakte faciliteit heeft om tot wel 13.000 vluchten per week aan te sturen’, zei easyJet-CEO Johan Lundgren woensdag bij de opening van het nieuwe gebouw. Technische innovatie en AI spelen een belangrijke rol in het nieuwe aansturingscentrum: ‘EasyJet zag al vroeg het potentieel in van data om de klantervaring en operationele efficiëntie te verbeteren, wat ons in staat stelde een betere vliegervaring te bieden voor onze klanten, bemanning en piloten. En ook al zie je het niet altijd, de technologie is al hard aan het werk in de lucht en op de grond. Daardoor kunnen we precies voorspellen welk voedsel en drinken we nodig hebben voor bepaalde routes en kunnen we voedselverspilling minimaliseren’, aldus Lundgren.

Ook in de vloot- en personeelsplanning wordt er op veel vlakken aan de hand van AI geïnnoveerd. EasyJet zet sinds kort een nieuwe tool genaamd ‘Jetstream’ in, waar talloze handleidingen en documenten in zijn geladen. Medewerkers kunnen het programma een vraag stellen, waarop deze automatisch met de relevante informatie uit bijvoorbeeld de operationele handleidingen antwoordt. Binnenkort zal de maatschappij ook het inschakelen van bemanningen die op stand-by staan automatiseren met AI. Daarnaast wordt er al enkele jaren met Airbus samengewerkt om zogenaamd ‘Predictive Maintenance’ uit te voeren. Op basis van data uit het vliegtuig voorspelt een algoritme welke componenten waarschijnlijk nog vóór het al geplande standaardonderhoud vervangen moeten worden. Daarmee worden veel onvoorziene problemen voorkomen en houdt de maatschappij – ondanks een groei van de vloot – een kleine 99 procent van haar vloot te allen tijde inzetbaar, vertellen verschillende operationele managers in gesprek met Up in the Sky.

