Historische Douglas neergestort in Alaska | Video

Een Douglas C-54D Skymaster van Alaska Air Fuel stortte dinsdag neer in de buurt van Fairbanks, Alaska. Beide piloten kwamen om het leven.

Het toestel, registratie N3054V, was kort voor het incident opgestegen vanaf Fairbanks International Airport voor een vrachtvlucht naar het dorp Kobuk, Alaska. Een paar minuten na het vertrek meldden de piloten dat er brand aan boord het vliegtuig was. Op camerabeelden is de mogelijke oorzaak van het fatale ongeluk te zien. De buitenste linkermotor leek tijdens de vlucht te exploderen. De machine rolde vervolgens naar links, raakte een steile heuvel en gleed van een dijk naar de oever van een rivier. De twee piloten overleefden het ongeluk niet. CCTV captures moment Douglas C-54D-DC Skymaster, operated by Alaska Air Fuel, crashes soon after takeoff from Fairbanks International Airport in Alaska. Both pilots were killed and the aircraft was destroyed. pic.twitter.com/moZi9w1rYo— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 24, 2024

Het toestel was al ruim zeventig jaar oud en werd in 1942 geleverd aan de Amerikaanse luchtmacht. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog was het vliegtuig enkele jaren in dienst bij de Royal Air Force, gevolgd door een functie bij de Amerikaanse marine. Eind jaren zestig werd de C-54 omgebouwd tot blusvliegtuig. Tussen 2006 en 2010 verdween de grote blustank onder romp en kreeg de machine een rol als vrachttoestel. Tot de crash was de Skymaster in dienst bij Alaska Air Fuel en vervoerde die regelmatig stookolie voor inwoners van afgelegen dorpen.

Aviodrome

C-54 is de militaire variant van de Douglas DC-4. In Nederland staat een C-54 tentoongesteld. Het vliegtuig is onderdeel van de collectie van het luchtvaartmuseum Aviodrome en draagt het kleurenschema van het toestel dat de eerste lijnvlucht van Amsterdam naar New York uitvoerde.