IndiGo plaatst voor het eerst widebody-bestelling

Donderdag maakte IndiGo bekend een order te hebben geplaatst bij Airbus voor dertig A350-900’s, met opties voor nog eens zeventig exemplaren.

De nieuwe vloot ‘zal IndiGo in staat stellen de volgende fase in te gaan om een ​​van de leidende luchtvaartspelers te worden’, aldus Pieter Elbers, CEO van de luchtvaartmaatschappij, in een verklaring. Naar verwachting wordt de eerste A350 in 2027 geleverd. De airline heeft ervoor gekozen om haar toestellen met Rolls Royce Trent XWB-motoren uit te rusten.

Vorig jaar kondigde Airbus op de Paris Air Show ook al een grote order aan van IndiGo. Het is tot nu toe de grootste vliegtuigdeal ooit aangekondigd. De Indiase airline plaatste een bestelling voor maar liefst vijfhonderd Airbus-vliegtuigen. De levering van deze vliegtuigen zal plaatsvinden tussen 2030 en 2035. Elbers noemde de bestelling ‘historisch”. Zijn bedrijf wacht in totaal op de levering van bijna duizend vliegtuigen, met als doel het stimuleren van economische groei, sociale cohesie en mobiliteit in India, aldus de voormalige topman van KLM.

Boeing

Boeing heeft in de strijd om de orders ogenschijnlijk het nakijken. De twee vliegtuigfabrikanten waren vorig jaar nog in gesprek met de maatschappij over de verkoop van 25 A330neo of Boeing 787’s. Desondanks lijkt het dat de A350 het van die twee types gewonnen. IndiGo streeft ernaar zijn capaciteit tegen het einde van het decennium verdubbeld te hebben en zijn netwerk uit te breiden, vooral op internationale markten.