Korean Air overweegt bestelling voor Boeing 777X

Boeing ontvangt binnenkort mogelijk een nieuwe bestelling voor de 777X. Korean Air is in gesprek met de fabrikant over de aankoop van ten minste tien exemplaren.

Bronnen vertelden aan Reuters dat er gesprekken lopen tussen Korean Air en Boeing over de 777X. Een andere bron bevestigde dat, maar zei dat er geen onmiddellijke plannen bestaan om nieuwe 777X-toestellen aan te schaffen. Walter Cho, CEO van de Luchtvaartmaatschappij, gaf eerder deze maand aan te praten met de fabrikant, al noemde hij geen vliegtuigtypes. De laatste keer dat de Koreaanse airline Boeing-vliegtuigen bestelde was in 2019. Toen kocht ze twintig Boeing 787 Dreamliners.

De geruchten komen slechts weken nadat Korean Air een bestelling voor 33 Airbus A350’s aankondigde. De order van de maatschappij omvat 27 A350-1000’s en zes A350-900’s. Volgens het bedrijf zullen de nieuwe vliegtuigen een deel van de verouderde vloot vervangen. De airline verklaarde ook dat de bestelling de voorbereiding op de fusie met Asiana Airlines ondersteunt. Die maatschappij beschikt al over vijftien A350-900’s. Naar aanleiding van de Airbus-order zei

Klanten

Mocht Korean Air er binnenkort voor kiezen 777X-vliegtuigen te bestellen, is het de derde maatschappij die dit jaar een order plaatst voor het type. In maart haalde Boeing haar eerste Afrikaanse klant binnen voor het toestel. Ethiopian Airlines ondertekende een intentieverklaring voor de aankoop van acht 777-9’s, met de optie om nog eens twaalf exemplaren toe te voegen. Begin april plaatste een anonieme klant een bestelling voor twintig 777-9’s. Hoewel het nog onduidelijk is welke maatschappij de order plaatste, gaan er al wel geruchten rond over de potentiële kopers. Zo zou de bestelling mogelijk van Turkish Airlines of Thai Airways zijn.