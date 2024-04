Nabestaanden terug in juridische arena om 737 MAX

Families van de slachtoffers van twee fatale crashes met de Boeing 737 MAX’en in 2018 en 2019 dringen het Amerikaanse ministerie van Justitie aan de vliegtuigfabrikant strafrechtelijk te vervolgen. De nabestaanden ondernemen actie na het incident met Alaska Airlines.

Nabestaanden van de 737 MAX-crashes van Ethiopian en Lion Air uit 2019 en 2018 willen dat Boeing vervolgd wordt. Ze betogen dat Boeing een deal uit 2021 heeft geschonden. Federale aanklagers stemden er toen mee in een strafrechtelijke aanklacht tegen Boeing te seponeren, als Boeing de veiligheidsprocedures zou herzien en verbeteren.

Het incident met de 737 MAX van Alaska Airlines van begin dit jaar en het onderzoek dat daarop volgde viel echter nog binnen de driejarige termijn die bij deze deal hoorde en heeft veel stof doen opwaaien onder de nabestaanden. ‘Wat we tegen het ministerie van Justitie zeggen, is: gooi de deal weg’ zei Nadia Milleron, wiens dochter, Samya Stumo, tijdens de crash met de Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 in maart 2019 om het leven kwam. ‘We willen dat ze bij zichzelf te rade gaan. Er moet verantwoordelijkheid worden genomen.’ Familieleden betogen dat er een onafhankelijke veiligheidsmonitor nodig is om de naleving van de overeenkomst door Boeing te waarborgen. De overeenkomst van Boeing had geen dergelijke eis, in tegenstelling tot sommige eerdere overeenkomsten met andere bedrijven. ‘Als er een externe monitor was geweest, zou de situatie in Alaska niet zijn gebeurd’, aldus Milleron. Boeing en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven.

Geplaagde 737 MAX

Bij de fatale ongevallen van Lion Air en Ethiopian in respectievelijk 2018 en 2019 kwamen 346 mensen om het leven. In beide gevallen ging het om relatief nieuwe 737 MAX-toestellen. Na die twee dodelijke ongelukken moesten alle Boeings van dit type twintig maandenlang aan de grond blijven. Dat kostte het bedrijf miljarden dollars. Begin januari verloor een 737 MAX 9 van Alaska Airlines vlak na vertrek een deel van de romp. Een deurplug werd uit het toestel gezogen, evenals een stoel. Alle inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf maar meerdere luchtvaartmaatschappijen moesten van de FAA hun 737 MAX 9’s aan de grond houden voor controle en inspectie.