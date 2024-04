Rokende ANA 787 bezet landingsbaan

Een Boeing 787-8 van All Nippon Airways (ANA) hield enkele uren een landingsbaan bezet op New Chitose Airport.

De Dreamliner, registratie JA804A, arriveerde woensdag rond half 6 lokale tijd op de luchthaven van Sapporo/New Chitose, Japan. Omdat bij de landing de indicator van de hydraulische druk een storing aangaf, bleef het vliegtuig op de baan staan. In de buurt van de rechtermotor ontstond een grote witte rookwolk waardoor de brandweer naar het vliegtuig werd gestuurd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren de motoren al uitgeschakeld en was de rookwolk verdwenen. On the evening of the 24th, All Nippon Airways Flight 71, operated by a 2011 built Boeing 787-8 Dreamliner (JA804A) from Tokyo Haneda (HND) that landed at New Chitose Sapporo Airport (CTS) experienced a hudraulic fluid leak, and emitted smoke from the wing area of the aircraft.… pic.twitter.com/RJZGlOVM2a— FL360aero (@fl360aero) April 24, 2024

Later werd geconstateerd dat het om een hydraulisch lek ging. Wegens het voorval was de baan ruim twee uur lang gesloten. Gedurende de eerste tien minuten van de sluiting was ook de naastgelegen parallelle baan dicht. Alle inzittenden konden de 787 normaal verlaten. De JA804A is de negende Dreamliner ooit gebouwd en was in 2013 betrokken bij een ernstig incident. Een oververhitte batterij raakte toen zwaar beschadigd en zorgde voor een brandgeur in de cockpit en cabine. Het incident leidde ertoe dat de wereldwijde 787-vloot tijdelijk aan de grond werd gezet.

Twee dagen eerder zorgde een Airbus A330-300 ook voor de sluiting van een landingsbaan door een hydraulisch lek. Toen het toestel op Phuket Airport landde bleek er vloeistof uit de machine te lekken. Als gevolg hiervan was de baan iets meer dan een uur gesloten. Vijftien vluchten werden vertraagd of omgeleid. Na een grondige schoonmaakbeurt kon de baan weer in gebruik genomen worden.